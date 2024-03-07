債券ETF千金再現！規模最大產業債ETF來了 00724B站上千億大關
美國聯準會主席鮑爾赴國會發表經濟證詞時，暗示2024年「某個時候」可能會降息，讓債市投資持續火熱，投資發行之債券ETF持續吸金，總計今年來整體債券ETF規模增逾2000億元，規模站上千億元的債券ETF也來到6檔，最新上榜的為00724B群益投資級金融債，最新規模為1000.77億元，同時這也是產業債ETF中規模最大者，另外3檔規模介在500到1000億元間的債券ETF則有中信優先金融債874.14億元、群益投資級電信債539.18億元，以及凱基金融債20+也有近518.33億元。
記者許家禎／台北報導
群益投信指出，台灣債券ETF市場發展多年，產品線也越趨多元，追蹤標的類型包括美國公債、高評級公司債、產業債、非投資級債等等，且根據不同信評、天期、區域還能衍生出不同的產品，又多具有配息機制，投資人妥善組合便能滿足資產配置需求，而自去年聯準會暫停升息、利率風險降溫以來，更是掀起債券ETF投資熱潮。
在債券ETF選擇上，產業債ETF是對於特定產業布局有興趣的投資人可考慮的工具，且目前市面上的產業債ETF所投資之債券皆為投資級評等以上，讓投資大眾在透過債券ETF建立收益來源之外，也能以此滿足產業布局的需求。若從產業債ETF的類型來看，又以金融債ETF最受青睞，無論規模或是檔數皆為產業債ETF之最。
群益投資級金融債ETF（00724B）經理人謝明志表示，就產業角度而言，金融業不僅受到主管機關的嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上亦是相當穩健，過去40年儘管市場經歷多次的景氣循環與利率環境變化，金融業始終都可獲得較高的信用評級，顯示其財務、信用體質優於其他產業。
隨著美歐央行年內有望啟動降息，有利市場信心回復，且在金融壓力放緩下，金融業獲利可望持續增長，其所發行之債券更是投資組合中不可缺少的穩健收益標的，建議投資人不妨透過相關ETF來布局，既有助掌握後續債市反彈行情，也能順勢打造穩健收益部位，息利兼得。