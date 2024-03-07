南市西門路五妃街口今早恢復通車　黃偉哲提前返台坐鎮

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未料，昨晚間8時許，大型吊車正準備將小貨車拉起時，疑似因為地面不平車身出現傾斜狀況，隨即應聲倒榻，過程中貨櫃彈起噴飛，就連號誌桿、警車也遭受波及。甫前往東京參加食品展的台南市長黃偉哲決定提早返台，今（7)日將搭11點的班機飛回台北松山，下機後立即趕高鐵直奔現場。
黃偉哲表示，台南市政府第一時間即啟動緊急應變機制，由副市長會同各相關局處首長於現場成立「緊急應變指揮所 」。
黃偉哲說，對於建商疏於注意而影響公共安全，已立即依法開罰；針對塌陷處緊急灌漿，灌漿作業提前在午夜12點半完成，經過檢測，周邊的房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險，不過還是會每三小時進行監測， 慎防任何意外發生。
黃偉哲也指出，整個案場清空作業已在半夜1:30完成、傾倒的吊車也切割完成，吊離現場，周邊路面清掃、號誌的恢復 也於1:30左右完成，讓西門路在最短的時間恢復雙向通車；五妃街的部分，也在清空完成與灌漿完成之後 恢復交通的通行。
工務局長陳世仁也指出，路面塌陷原因初步調查為連續壁施工所造成，目前市府正持續釐清瞭解中。另，市府已要求承包商加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率，直到確認安全無虞。該工地後續須確認周邊地質及鄰房安全無虞，且檢具改善計畫，經相關公會審查核可後，始得復工。
台南市土木技師公會理事長許引絃也表示，工地周遭的鄰房尚屬安全，包含西門路南側、東側以及五妃街，皆持續監測中。
臺南市政府表示，西門路、五妃街路面塌陷案在昨夜總動員緊急調度下，各項修復工程進度超前，凌晨12時30分左右，工務局已完成320方混凝土灌漿作業，凌晨2點35分西門路恢復雙向通車。五妃街雖已可通車，但為維護安全，塌陷處會拉起防線，待今天施工水溝接管工程完成後，再恢復雙向通車。