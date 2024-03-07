SJ《Sorry Sorry》登中國KTV！字幕被改：修理修理、芭蕉爆了掰掰

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2009年一首《Sorry,Sorry》推出，洗腦旋律與歌詞再搭配搓手舞，使得歌曲傳唱度極高，SJ因此紅遍國際，2010年他們因此受邀來台參加金曲獎，以《Super Girl》獲得「最佳演唱組合」提名；子團Super Junior-M還曾來台短居、拍台灣偶像劇《華麗的挑戰》、《愛情闖進門》，深受台灣人喜愛。而SJ每每訪台開唱總是一票難求，《Sorry,Sorry》也是台灣E.L.F.（粉絲名）必聽也愛聽的歌曲。
《Sorry,Sorry》已在台灣KTV上線一段時間，早期曾傳出字幕爭議；如今中國版的MV也引來討論，為了方便讓消費者歌唱，業者把MV改編的「空耳字幕版」，歌詞「傻瓜傻瓜」翻成「八婆八婆」、「是我是我」變成「那根那根」、「Dance Dance」為「電視電視」，而「陷入妳的魅力之中BABY」更離譜，直接翻成「芭蕉芭蕉爆了BYE BYE」，就連英文「Sorry Sorry」都要改成「手裡手裡」和「修理修理」，整場K歌笑聲不斷，網友光看字幕就分心到唱不下去。
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