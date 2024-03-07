公股銀成合法高利貸幫兇？綠委籲檢討對租賃業授信　財長允諾了解

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賴惠員進一步指出，根據金融業ESG標準，銀行授信前必須嚴格審查，根據第一金控公告的ESG中授信審查機制流程圖，強調銀行針對企業授信前，必須將「公司內控負面議題」、「是否承作高爭議性產業」納入風險評估範圍，目前8大公股庫是否授信前是否有採行相關流程？財政部長莊翠雲、第一金暨第一銀行董事長邱月琴都回應「是的」，莊翠雲更強調，所有公股行庫在授信前都有一定審查，而且必須符合金管會及銀行公會授信審查原則。
不過，賴惠員說，現在只要在網路搜尋「貸」字，就會跳出來很多貸款資訊，一台機車不用財力證明就可輕鬆借到30萬元、一輛15年的汽車可借到80萬元，很多都是貸給學生、財力較不足的年輕人，質疑這些融資租賃公司從銀行搬了錢，卻去做地下錢莊的工作，這是不是高爭議產業？
莊翠雲坦言，學生因方便買東西貸款，背債導致信用不好，確實對人生造成影響，她也了解立委關心企業戶貸款後的資金用途，貸出去企業的用途，但她強調，銀行貸款出去後，都會對資金用途做好貸後管理。
賴惠員則指出，從目前我國租賃業龍頭中租的財報來看，2023年12月底，台灣的債權延滯率達2.3%，總金額超過90億元，相較之下，銀行去年12月底的逾放比率僅0.1%，對於租賃業延滯率持續升高，這是不是「內控負面議題」？銀行對租賃業放款有沒有盡到ESG中的社會責任？竟能讓他們輕易在公股搬到錢進行合法高利貸，卻還無法可管？
她更要求檢討公股行庫ESG徵授信認定標準，將租賃業對民眾放款利率、放款標準及債權延滯率納入授信標準，千萬不要讓公股行庫成為合法高利貸的幫兇，若有發現租賃公司從事高利貸行為應收回款項。
對此，莊翠雲也強調，金管會已約談3家融資租賃公司，財政部也會進一步了解銀行對這些租賃公司的授信風險管理，並請公股行庫對檢視對租賃業貸款所有貸款資金用途，加強貸後管理。