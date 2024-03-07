交通違規新制弭民怨　陳建仁坦言：道路環境改善及配套尚未完備

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陳建仁表示，本次修法將以工程改善手段先替代監理執法手段，在人行環境及停車問題改善優化前，暫時先行檢討限縮民眾檢舉項目及減少違規記點項目，首先是對於維護道路交通安全及降低違規發生，需要中央與地方政府共同從工程、教育、監理、執法等面向全面進行改善。目前除了已經制定公布的《道路交通安全基本法》外，也將制定《行人交通安全設施條例》，明定各級政府權責分工。另各地方政府也積極從工程面改善民眾的人行空間，以及兼顧營業車輛妥善臨時上下客貨與人行安全的停車空間，希望能從源頭道路環境改善，以維護道路交通安全，降低各類用路人因道路環境未盡完善而發生非故意的違規與危害行人交通安全風險。
在維護道路交通安全方面，陳建仁說，以目標、方向並不變的前提下，相關策略需要與時俱進。在人行環境及停車問題改善優化前，交通部參酌社會各界意見，依據《道路交通管理處罰條例》第92條第4項規定輕微違規可施以勸導的精神，檢討修正《道路交通管理處罰條例》，當場舉發案件記點，逕行舉發不記點，及最高罰鍰1200元以下輕微違規不予民眾檢舉，但仍須開立紅單處罰，以取得道路交通安全與工作權益間的平衡。
最後陳建仁指出，本案送請立法院審議後，請交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序；另也請交通部持續邀集各地方政府與民間團體共同研商，完善我國道路交通環境。