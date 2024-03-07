東超／林書緯將防富樫勇樹！透露策略：壓低狀態、不讓他取得節奏
P.League+新北國王隊今（7）日參加EASL東亞超級聯賽2023-2024賽季「東超終極四強戰」記者會，國王隊後衛林書緯受訪時分享了自己四強戰要對決B League千葉噴射機隊的一些想法，林書緯透露在這場比賽將由他主防富樫勇樹，自己也會盡力去「降低對方狀態、不讓他取得節奏」。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
林書緯透露這次東超四強，國王隊應該會由自己去防守富樫勇樹，也明白這將會是個挑戰，「就是要把他的狀態壓下去，將他的節奏給慢下來。」此外，林書緯也提到最重要的關鍵，還是球隊必須要打出足夠好的內容，才能去挑戰本季在東超6戰全0敗的千葉噴射機。
國王隊這次兩名禁區外籍球員牧倫斯、米歇爾都因傷未能出賽，禁區門戶洞開，面對噴射機兩名籃板能力極強的洋將Xavier Cooks和John Mooney，需要曼尼高更多地收縮保護籃下，這可能是球隊沒有選擇讓曼尼高主防富樫勇樹的一個原因。
富樫勇樹是極強的「Playmaker」，擅長帶動隊友，本屆東超賽會他場均19.7分、5助攻，數據相當漂亮，他又是去年FIBA世界盃的日本國家隊隊長，經驗豐富，如何去壓制他的發揮，成為國王隊要取勝的重要關鍵。
這次東超終極四強賽採取盃賽形勢，每一階段都是「一戰定生死」，四強輸掉一場就只能打季軍戰，林書緯直言這種賽制對他個人來說很有意義，就像是「NCAA三月瘋」那種感覺一樣，「你只要輸掉一場就沒有其他機會了」。
林書緯也提到，這一季國王一直飽受傷兵困擾，這次東超四強戰對他們來說是一個挑戰，看如何能將戰力磨合調整到頂尖，嘗試去戰勝對手。
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