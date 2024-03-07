轟青少年會被抖音害死！立委要數位部管抖音　唐鳳允2方法處理

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唐鳳說，要強調的是，抖音並非普通的廣告平台，它已經被我國界定為「危害產品」，就是境外敵對勢力可以實質控制的產品，《資通安全管理法》會管理危害產品的部分。
林俊憲進一步指出，抖音除了是假訊息溫床，傷害台灣民主，還牽涉詐騙、賣假貨、賣毒品、賣槍、兒少色情、校園霸凌等，痛批「現在台灣很多青少年會被抖音害死」，很多青少年霸凌同學，拍影片上傳，都是學抖音的；台灣之前也發生過3個「屁孩」玩殺蟲劑，火燒家樂福，並在筆錄裡面供稱「學抖音的」。
林俊憲說，抖音傷害的不只是政治，而是對於教育，尤其是對小孩、未成年的青少年傷害非常大，數位部到底要不要管？
唐鳳回應，大型的網路廣告平台當然要被納管，數位部已經主動向經濟部表示，將網路廣告平台交由數位部納管，已獲得經濟部初步同意，顯示「我們是願意管理的」。
唐鳳允諾，抖音無論是作為網路廣告平台，或者是作為危害產品，數位部都會來處理。
隨後，唐鳳在會中受訪表示，數位部去年9月預告《資通安全法》草案，將於近日送到行政院，危害產品的「使用」成為數位部規範對象，和採購切開。
據草案內容指出，修正《資安法》主管機關為數位部，並定明國家資通安全業務由資安署辦理；並增訂公務機關不得採購及使用危害國家資通安全產品。
唐鳳說，新法在危害資通安全產品部份有些調整，在採購的階段還不算危害產品，因為採購時說不定都已經驗收了，當收到情資通報，該產品被境外敵對勢力控制時，可能出現把股份賣走的狀況，因為以前是規範採購，但採購有一個週期，若發生上述狀況，就會不容易執行，現在改為專門規範「使用」，一旦購入、有新的狀態發生，就會變成不能用，而不會成為採購違規。
另外，他強調，只要是公務人員獲配的設備，就視同於公務的場所，所有安裝、下載、使用都不行。