自由車／一日兩場世巡大賽勝利 巴林勝利車隊創隊以來頭一遭
本週雙海賽(Tirreno-Adriatico)和巴黎-尼斯(Paris-Nice)兩場世巡大賽，分別在義大利和法國舉行。巴林戰隊氣勢如虹，先後由德國衝刺手鮑豪斯(Phil Bauhaus)和哥倫比亞小將布伊特拉戈(Santiago Buitrago)取得勝利，讓團隊自冬季以來的努力有了收穫，一日兩勝，證明車隊2024的戰力依舊不減！另外，過去雖有過一日兩勝的紀錄，但一口氣進帳兩場世巡大賽頭銜，還是巴林勝利車隊創隊以來頭一遭。
記者廖聿偉/綜合報導
雙海賽第3站長225公里，鮑豪斯(Phil Bauhaus)最終坡上衝刺的表現讓人驚喜，加上阿恩特(Nikias Arndt)和帕斯奎隆(Andrea Pasqualon)堪稱無懈可擊的帶衝，助德國衝刺手在極其艱難的條件下完成這一勝，兩人的火力支援是成就榮耀的重要功臣，這也是鮑豪斯生涯第二度在這場世巡大賽進帳勝績。
鮑豪說，「非常開心能拿下賽季首勝！這一站對衝刺選手而言相當艱難，幾乎要把我逼到極限，但團隊從賽前會議就對我深具信心，給了我很大的動力勇往直前。隊友順利在最後1公里把我送至理想的發射位置，抱持著全神貫注的態度出擊，很高興完成一次好的衝刺，期待自己能在接下來的衝刺站如法炮製。」
僅僅相隔30分鐘，另一頭在巴黎尼斯的布伊特拉戈(Santiago Buitrago)也傳來好消息；和普拉普(Lucas Plapp)聯手脫離主集團的他，利用擅長的陡坡段再次發起進攻，最終就以單飛的姿態掄元，總成績更一舉上升21席，暫居全場亞軍的位置。成就一日兩勝的目標，對於哥倫比亞小將來說是很大的鼓舞。
普拉普說，「在和畢爾包(Pello Bilbao)討論後，決定由我先發動嘗試，一直到終點前3公里，我才感受到勝利真的近在眼前，自己也是越爬越有信心。能在法國摘下這一勝，對我來說是一件很特別的事，很高興我們利用這個棘手的賽段，從埃菲內普爾(Remco Evenepoel)和羅格里奇(Primož Roglič)手上取得時間差。」