東超／林書豪不一定能打四強賽 林書緯透露：他在每日觀察名單中
林書豪是否會代表P.League+新北國王出戰東亞超級聯賽（下稱東超）的四強戰呢？根據弟弟林書緯的說法，林書豪目前的狀態是「每日觀察名單」，他仍在努力恢復，嘗試趕上比賽。作為國王隊主控，林書豪本季在東超場均可得到18.8 分6.5籃板6.5助攻。
記者黃建霖/菲律賓宿霧報導
林書豪這一次雖然隨隊來到菲律賓宿霧當地備戰，而且也在之後配合東超官方的活動、拍攝形象照，但他的出戰狀況因為左腳足底筋膜傷勢，始終未明。林書緯今天受訪時透露：「他（林書豪）目前的狀態是每日觀察（Day To Day），就是每天努力去做準備」。
林書緯在接受媒體採訪時表示，若能和哥哥林書豪一起拿下東超和P.League+兩座冠軍，那對自己來說就像是「夢想成真」一樣。本季是兩人首次同隊在職業球隊打球，完成了他們在小時候的一個約定。
另外，林書緯也感性地表示，因為自己從來沒有機會穿上中華隊球衣，因此這次代表國王隊出戰東超，真的對他來說就像是以另一種形式參與國際賽，能夠對上各國不同的頂尖好手，對此感到十分興奮。
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