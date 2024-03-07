築間麻辣火鍋「西門町開幕5折」吃到凌晨2:30！菜單、價位全開箱
築間麻辣火鍋明（8）日在西門町正式開幕，祭出「全面5折」優惠，搶攻夜貓族宵夜市場，天天可以吃到凌晨2:30！主打6種鍋底、百種食材，搭配鎮店八寶、私房鍋邊菜。大家最關心的菜單、價位，《NOWnews今日新聞》一次全開箱。
記者蕭涵云/綜合報導
專精14年火鍋經驗的築間，開出旗下第3個鍋物品牌、同時也是集團第9個餐飲品牌。2024年才進軍麻辣火鍋市場，築間為熱愛吃火鍋的台灣人，研究了川渝、廣粵、日本等地的火鍋發源地吃法，取正宗川渝紅湯做法，以川菜靈魂郫縣豆瓣醬炒製多種精選辛香料、加入和牛牛油提升香氣而成的「和牛油川麻鍋」，為麻辣鍋湯底再添新意。
築間麻辣火鍋除了主打「和牛油川麻鍋」，還有「經典麻辣鍋、眷村酸白菜、粵式老火湯、胡椒豬肚骨及菌菇山珍湯」共6種湯底，搭配百道食材。像一輪血月上桌的「台灣手切溫體牛」吃得到鮮韌口感，竟還有少見的溫體豬、溫體松坂豬，及限量本土「早市牛雜」可以搭配，與鹹香家傳「川渝老釀滷水盤」的牛筋、牛肚、大腸頭也很對味。
鎮店八寶則有「紅油牛仔骨、耙滷土雞爪、藤椒撈汁小海鮮、草原辣牛肉」等，推薦嫩爽「火山豬排骨」，看似乾爽的骨肉撒上辣子醬上桌，想不到輕輕一咬就骨肉分離，肉質還細嫩不柴，令人驚艷。
海鮮控還可嚐嚐宛如匯聚在大貝殼裡的「龍宮宴」，擺滿白蝦、草蝦、蛤蠣、鮭魚、生蠔與扇貝拼盤；就連配菜也有講究擺盤，「田園大豐收」把蔬食菇物整齊豎起、像甜筒花束般新鮮上桌。私房鍋邊菜則有紅油耙豬腳、燒椒小皮蛋等特色料理，想吃特別的鍋料就選老舖芋香水餃、左營汾陽餛飩、三記魚餃、日本唐揚干貝、爆漿芝士年糕等
築間麻辣火鍋規劃共 96 席座位，設有可容納 4～10 人的包廂空間，請來業界重量級中式空間設計「青玉案」操刀規劃，透過造型圓柱與光影，營造隱入禪風寂靜中的低調繁華煙火。採單點消費方式，每桌開鍋需達低消650元，鍋底基本費用每位130元、升級鴛鴦鍋每桌加收158元；營業時間從上午 11:00 吃到凌晨2:30，晚下班衝宵夜都有得吃。3月8日開幕「全面5折」優惠，首週3月9日至3月15日完成問券也有「88折回饋」。
另外，日本宮崎縣頂級魚貨來台，攜手高空法式餐酒館「MiraWan Eatery」及台北日式涮涮鍋「欣葉SHABU SHABU」，享用吃平兵衛醋柑橘長大的「平兵衛醋鰤魚」、稀少「野生青眼魚」、獨特極致旨味製法處理的「請關水產鯛魚」名物。
3月8日起MiraWan Eatery推出含開胃菜、冷前菜、熱前菜與主餐共四道式「宮崎延岡名物祭套餐」每套980元起。3月18日起在欣葉SHABU SHABU，可享用期間限定涮涮鍋「宮崎鰤魚北寄貝雙人鍋」每份2680元，及單點的「宮崎青眼魚唐揚」每份220元；活動期間只要點雙人鍋餚，即可99元優惠加購「宮崎青眼魚唐揚」乙份，售完為止。