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怕兩岸開戰！傳有錢人送小孩出國「閃兵」　邱國正這樣說

▲立院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.07）
▲立院外交及國防委員會邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.07）

記者呂炯昌／台北報導

兩岸關係緊張，政府今年元旦恢復一年義務役役期，不過傳出有錢人將15歲的小孩送出國「閃兵」，擔心兩岸開戰。對此，國防部長邱國正今（7）日表示，他沒有意見，但是身為國防部長一定要讓國軍能放心。

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外交及國防委員會邀請國防部報告業務概況，國民黨立委徐巧芯與馬文君都關心漢光演習兵推延長為8天7夜，邱國正表示，是因演練科目變多，探討的課題多了，5天4夜時間不夠，每個科目過去探討過，現在要更加詳盡、慎密，因此延長。包括灰色地帶處理、友軍面臨狀況國軍如何協助應對。以前有規定，現在納入應變規定中，要驗證可行不可行，通通入在課題內。

徐巧芯詢問，外傳漢光美軍觀摩團今年是否改成直接參與，邱國正表示，觀摩是兩邊軍事交流要項之一，我國為何與美方走這麼近，因為國軍許多武器裝備甚至過去建軍過程，美軍都曾參與，其實我國也參考各國，長久以來關係一直很密切，因此漢光演習一定會請美軍來。徐巧芯追問今年觀摩參與程度會比往年高嗎？邱國正說，「不會，每一年都會派觀察團來。」

馬文君質詢時表示，漢光演習實兵操演過去集結三軍兵火力，演示的都是灘岸殲敵，讓敵人上不來，兩軍在灘岸對峙攻防，顯示國軍防衛作戰重點，已從灘岸殲敵調整為國土防衛，民間感受未來打城鎮戰了，造成人心惶惶，甚至有資訊顯示，有能力者、財務狀況都將15歲孩子往國外送，顯示對國家安全與地緣政治充滿疑慮。

邱國正回應說，現在把國土防衛當城鎮戰，早期漢光演習開頭的科目到現在都沒有變，大原則仍是拒敵彼岸、殲敵海上空際、毀敵灘岸、擊敵於陣地前，因為以前推到灘岸後，沒推下去認為是決勝點，有機會可加以殲滅，後來推了幾年，因為打到灘岸就不打了，投降了？「國軍沒有這種概念，不會打到哪裡就不打了。因此我一上任就講奉陪到底。」

針對15歲男性被送出國，邱國正說，「他要出國我沒意見」，但是身為國防部長一定要讓國軍能放心。

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