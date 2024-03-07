要選台北還是基隆？高嘉瑜說明下一步　曝柯文哲這事讓她耿耿於懷

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外傳高嘉瑜有意參選台北市長、基隆市長一事，高嘉瑜笑稱，大家都在幫她想要做什麼，但她最想做出唱片、開演唱會，但沒人要推她，「柯文哲開演唱會票價賣到8800，我耿耿於懷，我才賣300多，我唱歌比他好聽，他還能選市長、選總統、開演場會，那為什麼我不行？我要倒過來，先開演場會，再來選市長、選總統」。
高嘉瑜提到，要選台北還是基隆，這個題目是大哉問，大家會有期待，可能認為她哪裡都能選。她說，她是基隆人、在基隆長大，爸媽在基隆開百貨行，「我對基隆很有感情，也需要美麗亮點，所以大家鼓吹我回基隆」。
高嘉瑜指出，她在台北選議員、立委，大家也認為，過去內湖南港藍大於綠，現在有機會翻轉，這次也得到中間選票支持，因此認為，她出戰台北市也有機會。
高嘉瑜說，台北市長選舉三腳督，台北市長蔣萬安上次得票率42％、陳時中31％，但民進黨基本盤約37、38％，若與蔣萬安差距5%，民進黨只要能拉到中間選票，是有機會勝選的。
評估2026年台北市長人選，高嘉瑜說，除了蔣萬安爭取連任外，民眾黨的黃珊珊上次也選過，但這次的選票應該會比上次少，選票會流失到藍綠上；至於黨內部分，包含總統府秘書林佳龍、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、綠委吳思瑤等都被點名，黨內優秀人才很多，黨中央會有布局、規劃，「我就是表達意願、努力」。