中職／「得點圈之鬼」吳念庭成狀元大熱門！海歸球員掀選秀熱潮
前旅日好手吳念庭，去年年底自行宣佈離開日本職棒埼玉西武獅隊，回台延續球員生涯，預計將投入年中的中華職棒季中選秀。同時，前旅日球員張奕也宣布將回歸國內發展。此外，旅美大物張育成也是潛在回歸球員之一，加上應屆高中球員，如：穀保家商陳睦衡、平鎮高中許庭綸等年輕小將的加入，讓這場選秀會看點滿滿。吳念庭今（7）日正式加入業餘球隊全越運動棒球隊，背號選為93號，跟過去的39號剛好顛倒。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
此次選秀會的抽籤順位，由富邦悍將守住狀元之位，台鋼雄鷹為第二順位，其次依序為中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。目前兩位前旅日選手吳念庭、張奕，分別跟著業餘全越運動棒球隊，以及中職新球隊台鋼雄鷹進行春訓，很有機會被選中。
吳念庭的日職生涯出賽382場，打擊率2成24、108分打點，以及16支全壘打，他是1984年洛杉磯奧運中華隊傳奇球星二壘手吳復連之子，高中就讀岡山共生高校，吳念庭是陳傑憲在日本岡山共生高校的學長，在球隊機動力高，打擊技巧好，畢業後就讀日本第一工業大學，並且在2015年日職選秀會上，以第七指名進入西武隊發展。
自吳念庭宣布返台消息一出，富邦悍將便展現極高興趣，積極與其接洽。有著極高攻擊能力，獲封「得點圈之鬼」的吳念庭，正是常常面臨「壘上有人，分數卻打不回來」窘境的悍將打線，現在正需要的攻擊火力。防守方面，內野四個位置都可以守，堪稱球隊最佳「工具人」。
而第二順位的台鋼雄鷹，也對吳念庭展現濃厚興趣，作為新興球隊，雖已網羅多位資深球員，如：王柏融、藍寅倫、郭永維等，填補板凳深度，但在內野邊角位置人手稍嫌薄弱，吳念庭的加入將能填補此空缺，延續打線火力。
不過，台鋼的選擇還是受限於悍將。可預知的，若富邦在首輪即把吳念庭收入囊中，台鋼也能補到張奕。
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