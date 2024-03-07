美外委員會主席參加賴清德就職典禮？外交部：歡迎美國友人訪台

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對此，外交部今天舉行新聞例會，外交部發言人劉永健被問及此事時表示，目前並沒有相關資訊，但外交部歡迎美國友人訪台，展現對台灣的支持，有進一步資訊會對外說明。
另外，對於《台灣關係法》立法45週年，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起迎戰對手，並投資軍事能力。
麥康奈在美國參議院院會上表示，灣正在進行軍隊改革與現代化，透過美國尖端軍力自我武裝。當美國的盟友與對手都在懷疑美國承諾的可信度時，美台夥伴關係已成為美國兩黨日益重要的指標。
麥康奈指出，在放棄阿富汗盟友、浪費對伊朗的影響力，以及對烏克蘭的牛步援助後，美台關係具有獨特價值，將越來越被視為美國對盟友與夥伴的承諾是否有效的考驗。對美國軍力與國防工業能力的投資將向美國印太區域盟友表明，美國確實認識到該區域以及正在該區域展開的戰略競爭的重要性。這是美國不能忽視的競爭，「畢竟，中華人民共和國肯定不會忽略這一點」。
對此，劉永健回應，中國近年企圖片面改變現況、挑戰國際秩序、對外擴張的意圖與動作均至為明顯，已引起國際社會的高度警覺。
劉永健說，外交部對於美國行政部門以及國會跨黨派議員重視並落實基於「台灣關係法」與六項保證的對台安全承諾，表示誠摯感謝。