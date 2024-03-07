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美外委員會主席參加賴清德就職典禮？外交部：歡迎美國友人訪台

▲美國眾議院外委會主席麥考爾表示，他將來參加520總統就職典禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院外委會主席麥考爾表示，他將來參加520總統就職典禮。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Mike McCaul）表示，他將訪問台灣參加總統當選人賴清德就職典禮。對此，外交部表示，目前沒有相關資訊，但外交部歡迎美國友人訪台，展現對於台灣的支持。

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今年是《台灣關係法》立法45週年，法新社報導，麥考爾與台灣駐華府代表及兩黨議員一起在美國國會大廈出席紀念台灣關係法立法45週年活動，麥考爾表示，他將率領代表團前往台灣慶祝總統就職。

對此，外交部今天舉行新聞例會，外交部發言人劉永健被問及此事時表示，目前並沒有相關資訊，但外交部歡迎美國友人訪台，展現對台灣的支持，有進一步資訊會對外說明。

另外，對於《台灣關係法》立法45週年，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起迎戰對手，並投資軍事能力。


麥康奈在美國參議院院會上表示，灣正在進行軍隊改革與現代化，透過美國尖端軍力自我武裝。當美國的盟友與對手都在懷疑美國承諾的可信度時，美台夥伴關係已成為美國兩黨日益重要的指標。

麥康奈指出，在放棄阿富汗盟友、浪費對伊朗的影響力，以及對烏克蘭的牛步援助後，美台關係具有獨特價值，將越來越被視為美國對盟友與夥伴的承諾是否有效的考驗。對美國軍力與國防工業能力的投資將向美國印太區域盟友表明，美國確實認識到該區域以及正在該區域展開的戰略競爭的重要性。這是美國不能忽視的競爭，「畢竟，中華人民共和國肯定不會忽略這一點」。

對此，劉永健回應，中國近年企圖片面改變現況、挑戰國際秩序、對外擴張的意圖與動作均至為明顯，已引起國際社會的高度警覺。

劉永健說，外交部對於美國行政部門以及國會跨黨派議員重視並落實基於「台灣關係法」與六項保證的對台安全承諾，表示誠摯感謝。

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