影／唐鳳自豪防詐獲肯定！洪孟楷批自我感覺良好：去年詐騙創新高

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洪孟楷質詢時提到，今天早上看到唐鳳受訪提到，數位部防詐得到很多肯定，想請問部長，「會不會覺得自己活在平行時空、離人民太遠？」知道去年詐騙的財損數、案件數，總體增長達歷年最高？這些肯定的立基點來自哪裡？有做民調嗎？
唐鳳回應，詐騙總體增長2、30%，肯定是來自數位部主管的電商部分，已經連續5個月沒有在165列為高風險賣場，這是使用165通報訊息、客觀的數，不僅主管電商的遊戲點數大幅下降，「甚至高風險賣場歸零耶」。
洪孟楷繼續抨擊，有做民調嗎？了解人民感受？還是只是同溫層稱讚部長好棒棒，疑惑「肯定是別人給你的？還是你自己評估給自己的？」請多問問看非同溫層朋友、一般老百姓，數位部成立近2年，最有感的政策是哪一項、主推的前10大政策為何？
唐鳳回應，現在很多人政府推出111短碼簡訊平台，杜絕詐騙集團冒用公家名義簡訊詐騙。
洪孟楷說，請唐鳳不要再自我感覺良好、離開辦公室走入民間，每個政務官都不是神，在位就高高在上，只聽自己想要聽的，不管人民心聲，人民感受才是最重要的。
洪孟楷表示，現在民進黨官員最嚴重的問題就是活在平行時空、跟一般老百姓脫節，像詐騙案件越來約多、金額越來越高，這才是人民之所以憤怒的地方；他直言，數位部編列3000萬預算要出國出差，在整體預算不高，但為何人民會憤怒，就是因為拿不出像樣具體成績，還敢編列這麼多預算，當然會有相對剝奪感。
唐鳳表示，最近數位部正在做統計代表性民調，發了20萬則簡訊出去，目前陸續回收，已經收了1000多份，會在1個月之內給書面報告。
洪孟楷繼續砲轟，官方發出20萬則，只回收1000多份，代表國人對來路不明的簡訊，都不敢點開，結果部長還在那邊沾沾自喜、自以為是政績。