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拳擊／驚人！黃筱雯拚奧運「行動桑拿」秘密曝光　賽後須做一件事

▲黃筱雯迎來奧運資格賽首場賽事。(圖/拳擊協會提供)
▲黃筱雯迎來奧運資格賽首場賽事。(圖/拳擊協會提供)

NOWNEWS/綜合報導

調整備戰多時，中華隊「四金釵」之一的黃筱雯，將在義大利當地時間(7)日迎來奧運資格賽首場賽事，對手是來自智利的Bravo。黃筱雯所屬的女子54公斤級，從4日展開首日賽程，因抽到長籤，今才迎來首戰，至於 Bravo首輪則以5：0擊敗Tatevik Khachatryan亞美尼亞晉級。

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指導教練劉宗泰指出：「筱雯目前狀況維持正常水準，也等了很多天，她一定也很想表現，希望她不要操之過急，把她應有水準打出來，應對好每一場比賽。」

隨著比賽日逐漸逼近，劉宗泰把黃筱雯的訓練強度逐步遞減，前日最後練習則避免疲勞感產生，強度再下修，以防帶著酸痛感上場比賽。

同時黃筱雯把體重控制在53.5公斤上下，尤其每次訓練結束，就隨即趴在地上，並蓋上多件厚外套繼續逼出汗水，劉宗泰戲稱這是「行動桑拿」，只有賽季期間的訓練才會用這套方法。

劉宗泰認為，此次不論抽籤與對手分析，團隊都做足功課，希望黃筱雯可以再放開一點，只要把練習內容發揮出來，相信會有好的結果。

智利拳擊實力在歐洲屬中段班，劉宗泰提到，不論Bravo或Khachatryan，都未在設定的情蒐假想敵名單內，「她們實力有一定水準，筱雯只要多加利用技巧性攻擊與身高優勢，取勝的機會應該是蠻大的。」

由於沒能在去年杭州亞運拿到奧運資格，來到義大利參加第一次世界區資格賽，黃筱雯坦言也有點壓力，不過力求自己平常心，同時也透過其他休閒娛樂方式來舒壓。

▲黃筱雯拚奧運門票。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）
▲黃筱雯拚奧運門票。（圖／資料照，特派記者葉政勳攝）
奧運資格賽期間，國際奧會在會場推廣選手下載以奧林匹克歷史典故、運動相關知識為主的闖關遊戲，拿高分還可換獎品，黃筱雯在義大利備戰期間，還常登上排行榜第1名。

「每次都是準備好幾天才上場，也稍微看一下第一輪的比賽，覺得把這幾天表現就有機會，多少壓力會有點大，我希望不要給自己太多壓力。」黃筱雯提到，盡量避免壓力讓自己失常。

賽前備戰期間，均以控制體重為主，黃筱雯說，已經適應54公斤級的身體狀況，「沒有特別降很多，有吃有練感覺還不錯，明天先求穩穩過關。」

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