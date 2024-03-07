社會局科員涉市府門口販毒！蔣萬安：最重免職處分

台北市社會局一名女性科員涉嫌與周姓男友合作販賣二級毒品大麻，交易地點還選在市府大門口。兩人昨日被逮捕移送，訊後女科員與周男以各20萬元交保。台北市社會局今（7）日下午2時將召開考績委員會，並要求該員出席陳述、申辯。台北市長蔣萬安則痛批，公務人員涉入犯罪，其實是嚴重影響市府以及公務人員的聲譽，同時也打擊公務人員的士氣。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日中午臨時新增行程前往健康國小視察營養午餐情況，媒體詢問目前北市府涉毒科員，昨天交保，社會局預計下午2點會開考績會，要求當事人出席陳述，但她目前是沒有到市府上班的，那接下來市府會怎麼處理？蔣萬安說，針對台北市政府社會局同仁涉嫌違反重大罪行，這個部分市府態度跟立場非常的明確，全力配合檢方的偵辦，勿枉勿縱。一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬貸、絕不護短。昨天他已經要求社會局將同仁移送懲戒委員會，那今天社會局就會召開考績會，如果當事人來出面說明，依法最重可處兩大過免職處分。
蔣萬安說，如果當事人沒有出面說明，那依據相關規定也會給予停職處分。對於公務人員涉入犯罪，其實是嚴重影響市府以及公務人員的聲譽，同時也打擊公務人員的士氣，同樣也嚴重影響市民朋友對於政府的信心。所以這部分他也即刻要求政風處、人事處與社會局相關單位全面檢視，並且提出精進方案，未來絕不允許類似的事情再次發生。
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