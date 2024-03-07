掛號費上限取消！診所「承受民眾怒火」　醫曝問題核心：健保虧損

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「掛號費」通常是指「健保醫師診察費」，主要反映看診診間以外的掛號作業成本。早在2010年時，行政院衛生署（今：衛生福利部）提出掛號費上限為門診150元、急診300元，若超過這金額，則需所屬縣市衛生局核可，但這項規定也在2024年3月4日取消，同時引起社會關注。
取消掛號費150元上限，對診所、醫院影響為何？
楊仲豪醫師認為，目前掛號費上限取消，卻讓醫院、診所陷入兩難，不漲掛號費的話經營越來越困難，漲價的話會被民眾罵貪得無厭，所以掛號費上限取消，好像就可以把健保帶來的大問題遮掩住，引導到「診所和民眾」之間的衝突。
且實際上的掛號費其實是「掛號費+部分負擔」，部分負擔是替健保局代收，最後要上繳回健保局，所以不是所有掛號費都進了診所口袋。
掛號費不是問題核心！健保制度才是關鍵
楊仲豪醫師指出，健保運作是每個月醫師依照規定申請診療費和藥費，但健保不是你申請多少就給你多少，因為長年虧損，健保給付已經到申請一塊錢，只會給0.8塊錢的程度。
另外藥價給付越砍越低，有些藥品甚至已經不如成本價、虧本給藥，導致越來越多好藥物退出台灣市場，更多醫師只能選擇可能較差的學名藥。再加上健保規定醫師每天有「合理看診人數」，如果超過的話又會把你的診療費打折，楊仲豪醫師以自己的身心科為例，每天超過45人，診療費直接砍半，「這些都不含日漸漲高的房租、電費、人事成本帶來的影響」。
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楊仲豪醫師提到，當然還是很多診所很賺錢，但是傳統只靠「健保」經營的診所，比大家想像中賺得少很多。這也導致越來越多的自費治療和自費藥物出現，對醫師養成的風氣、民眾實際花的錢、治療的研發方向，都有不小的影響，「越來越多醫師專攻和推薦自費市場，甚至一畢業就投入醫美，實在無法怪他們，這是市場需求所致」。
楊仲豪醫師認為，這次取消掛號費上限的議題，就像是「健保虧損—>不漲健保費（健康和生病的人不用多付錢）—>診所撐不住漲掛號費—>生病的人多付錢」，最後健保失去「保險」的意義，然後壞人由基層診所來當。他也提到，雖然自己診所暫時也沒有要漲掛號費，「希望能不要漲，但無法肯定啊」，但也替想漲掛號費卻被罵的同業抱不平。
【本文獲臉書粉絲團《楊仲豪 身心科醫師》授權引用】