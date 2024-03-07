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六都市長好感度出爐！陳其邁奪冠　侯友宜、盧秀燕跌出前段班

▲《榮泰創數據》公布六都市長好感度調查，高雄市長陳其邁拿下首位。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲《榮泰創數據》公布六都市長好感度調查，高雄市長陳其邁拿下首位。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者陳威叡／台北報導

2024大選激情落幕，除了國會迎來新生態，對此《榮泰創數據》從上月起至本月3日進行六都市長輿情觀測，好感度部分，依序為高雄市長陳其邁、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，而台中市長盧秀燕與台南市長黃偉哲敬陪末座，分析前者因瘦肉精事件受影響，深植人心的「媽媽市長」形象動搖，而黃偉哲則是因台南光電弊案與學甲爐碴案，好感度大受影響。

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《榮泰創數據》觀察近1個月六都市長的好感度表現，前段班分別是高雄市長陳其邁（0.73）與桃園市長張善政（0.64）。陳其邁以其出色的整體施政表現獲得許多人的認可，特別是引領的黃色小鴨活動所掀起的旋風，為高雄創造可觀的觀光價值，其中更蘊含高雄在都市市容、交通發展、城市建設等面向的進步與創新。此外高雄陸續迎來國內外大咖開唱，市府積極發展「演唱會經濟」，增強了市民的光榮感，也讓年輕族群對陳其邁的好感度升溫，被網友譽為「城市行銷之王」。

張善政近期因燈會活動所引發的爭議，對他的聲望造成些許負面影響，但在其他施政指標中仍有不錯成績，如在交通建設和道路改善方面，施政進展顯著，在中央助攻核定桃捷棕線、綠線延伸中壢，完備桃園環狀路網，以及推動「人本友善計畫」，改善行人通行環境。這些交通改善的政策，讓民眾感受到桃園實質的改變，並對此給予肯定，雖有遭遇燈會爭議，但好感度仍居於六都市長第二。

在六都市長好感度排行榜中，台北市長蔣萬安（0.44）和新北市長侯友宜（0.37）位居中段班。近期深坑火災惡臭瀰漫雙北地區，雙北市長因處理慢半拍遭砲轟，引來市民對市府檢討溝通與應對機制的質疑。此外，台北市發生的工地地基下陷事件以及新北三重區的民宅傾斜問題，都是由建商疏失所引起的災害，再次引發網友對雙北市長的批評。

六都市長好感度後段班的則是台中市長盧秀燕（0.34）與台南市長黃偉哲（0.23）。盧秀燕因台糖瘦肉精爭議多次發聲並與中央對峙，造成此議題延燒至政治事件，她也因此成為近期熱門話題人物，聲量更是遙遙領先六都市長之列。然而最終認同瘦肉精事件是單一個案後，負面輿情隨之而來，原本深植人心的「媽媽市長」形象動搖。

聲量及好感度雙墊底的黃偉哲，由於過去眾多弊案再度被提起，包括光電弊案、學甲爐碴案等，讓好感度大受影響。不過，這次台南市將台灣燈會辦得有聲有色，能否進一步讓黃偉哲的形象和滿意度提升仍值得觀察。

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