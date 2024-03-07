影／湖人應該為詹皇建立雕像！「零號探員」亞瑞納斯：頂多放雙鞋
「詹皇」LeBron James可以進名人堂，這是無庸置疑的事，不過在2018年LeBron James轉戰湖人後，維持頂尖身手，「只有」在2020年新冠肺炎賽季奪冠，就總冠軍的純度來說故，但是LeBron James幫助紫金軍團奪下隊史第17冠，許多球迷好奇湖人為他打造雕像的可能性，前NBA球星「零號探員」Gilbert Arenas認為，詹姆斯目前在湖人創下的成就，最多只能放一雙鞋致敬，也引發球迷熱議。
記者吳政紘/綜合報導
Arenas在節目上透露，LeBron James沒有為湖人帶來更多輝煌時期，因此要在洛城為他立下雕像，是不太可能的事，除非像Kobe Bryant、歐尼爾（Shaquille O'Neal）這樣的8年「三冠」才有機會。
但是LeBron James的確是湖人隊象徵，他穿上紫金戰袍，打破生涯4萬分的「詹皇障礙」，就值得一座雕像，Shaquille O'Neal也說：「James已做到一名湖人球員該做的事。」
LeBron James在湖人六季，年年入選明星賽，今年成功締造4萬分大關，還擁有總冠軍跟FMVP，他透露，自己希望在湖人退役，加上他跟兒子Bronny希望同隊，39歲的「詹皇」，依舊可以稱霸NBA賽場。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁