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林書豪親口證實「要當爸爸了」！菲律賓籍老婆已有數月身孕

▲華裔球星林書豪要當爸爸了，在前往菲律賓宿霧參加東亞超級聯賽的過程中，林書豪在媒體的詢問下，坦言自己的老婆已經懷孕（圖／新北國王提供）
▲華裔球星林書豪要當爸爸了，在前往菲律賓宿霧參加東亞超級聯賽的過程中，林書豪在媒體的詢問下，坦言自己的老婆已經懷孕（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

華裔球星林書豪要當爸爸了，在前往菲律賓宿霧參加東亞超級聯賽的過程中，林書豪在媒體的詢問下，坦言自己的老婆已經懷孕。不過林書豪主動和媒體溝通，希望大家將關注放在場上，並且給予他個人和其家人空間。

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林書豪太太是菲律賓人，因此在這次東超他也和老婆及家人團聚，一起出現在國王團隊下榻的飯店，後者腹部隆起，已有數月身孕。林書豪也在受訪時坦言此一事實，但站在保護家人的立場，他誠懇地與媒體對談，談論了自己的立場。

「我在林來瘋之後，外界對我的關注度增加，這就是為什麼我在個人隱私方面很小心。」林書豪說，自己有時候出門拍照，拍到女用物品，都還要重拍一張上傳，這就是他成名的痛苦，也是自己之所以沒有將這件事公開的原因。

林書豪是一名家教極好、很有風度的職業運動員，在媒體會上即使面對刁鑽問題，也總是努力滿足媒體的問答。這次他也和媒體主動進行溝通，解釋了自己這方面的顧慮，同時也表示了解媒體的立場和需要做的工作，因此在主動說明原委後，將這件「新聞發與不發」交由媒體自行判動。

▲新北國王華裔球星林書豪再度掀起台灣籃球熱。（圖／PLG提供）
▲新北國王華裔球星林書豪老婆懷孕，但他希望外界將關注放在他場上的表現。（圖／PLG提供）
新北國王目前正在進行東超賽事，林書豪團隊強調希望之後將專注擺在球場上，接下來皆不會再針對此事回應，也希望媒體能夠尊重個人隱私。

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