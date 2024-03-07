保護人行安全　高市四維二路人行道首設座椅式護欄

為改善高齡人行空間，高市府選定社會局長青綜合服務中心前的四維二路作為試辦設置人行道座椅式護欄；透過人行道拓寬重整、新設座椅式護欄及路口警示磚等方式，除了作為區隔，護欄上座椅還可讓長者走累了坐下休憩，日前完工啟用。
記者郭凱杰／高雄報導
為完善行人通行環境，行政院112年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，結合中央與地方政府力量共同執行，其中推動「行人及高齡友善示範區」以建立人本交通典範，市府選定社會局長青綜合服務中心前人行道—苓雅區四維二路（和平一路至英明路）為試辦路段，針對高齡服務據點周邊人行環境執行示範區計畫，由工務局道路養護工程處配合交通局申請交通部補助改善，並已於日前完成，透過人行道拓寬重整、新設座椅式護欄及路口警示磚等方式，提升高齡者及行人步行安全。
工務局表示，擇選綜合性老人福利服務樞紐之長青綜合服務中心前四維二路人行道進行改善。主要是因長青中心辦理包含照顧、關懷、健康等多項服務以及四維長青學苑的進修課程，是高雄市長輩活動出入頻繁的場所，前方人行道較狹窄且地磚鋪面已老舊破損，為提供長者及行人舒適安心的步行環境。
經與社會局及服務中心協調釋出部份停車場空間規劃作為步道，採用PC刷毛鋪面並設置無障礙坡道提供平穩寬敞的空間，亦將公車站乘客進出動線納入整體改善，讓長者不論搭公車或步行均能順暢安全。工程配合長青學苑放寒假於元旦後進場，經施工團隊密切合作提前於今年2月29日改善完成。
道工處在考量長輩日常活動或運動以步行為主軸，在散步中偶有短暫休息需求，這次於人行道綠帶區旁首設座椅式欄杆，除作為區隔，也提供適當空間讓長者坐下喝口水、喘口氣，步行至此的大朋友、小朋友亦可稍作聊天休息，體驗短暫而美好的放鬆時刻，將「老吾老以及人之老」的精神融入整個環境，打造全齡友善悠活空間。