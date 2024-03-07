美擬要求TikTok與中資母公司分家 外交部：評估強化民主韌性作為
美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）與該委員會首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）日前提案要求，TikTok必須在6個月內與中國母公司「北京字節跳動」分家。對此，外交部表示，未來會配合我國主管機關規定，評估採取強化民主韌性作為。
記者邱新博／台北報導
蓋拉格與克利什納穆希上月才剛訪台，近日他們與其他10餘位議員共同提出法案，推出「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」，限期要求TikTok必須在6個月內與中國母公司「北京字節跳動」分家，並要求外國對手實體控制的公司股權不得超過20%，這項法案是美國國會近一年來首個施壓字節跳動和TikTok切割的重大法案。
對此，外交部今天舉行新聞例會，外交部發言人劉永健表示，資訊安全以及錯假訊息衍生的認知作戰問題，尤其是威權國家利用民主國家的開放特性進行資訊操作都受到民主國家的重視與關切；外交部對於美國國會議員提出的法案沒有評論，而外交部也會配合國內主政機關的規定，以及評估規畫採行強化國內民主韌性的各項作為。