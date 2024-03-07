蘇丹紅風暴燒！北市學校停用咖哩粉、辣椒粉　蔣萬安下令全面清查

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蔣萬安說，目前北市衛生局所查獲的蘇丹紅下游，其實並沒有流到學校團膳業者，但是因為其他縣市還在持續的清查當中，所以爲了確保孩子健康以及學校營養午餐的食安，昨天就即刻宣佈學校營養午餐停用辣椒粉以及咖哩粉。當然也會請衛生局持續跟其他縣市保持密切的聯繫，同時全面清查目前辣椒粉、咖哩粉相關的供貨上流廠商，只要一旦查獲，我們依法辦理。
蔣萬安表示，對於違法的廠商，如果查獲沒有如實申報、登錄食品追蹤管理資訊系統、有礙違法食品追溯追蹤作業，就會依法裁罰144萬。針對偽造相關的檢測報告，仍然供貨，依法裁罰預計200萬元。
媒體詢問綠營執政的台南、高雄，還有花蓮等等，都是表示暫時不跟禁用，有沒有感受到中央其實好像有點無力去補破網蘇丹紅這件事情？蔣萬安說，捍衛食安，確保國人的食安，這是中央、地方要共同合作，也必須肩負起責任。台北市政府跟其他幾個縣市持續保持聯繫，全面的稽查，追溯上下游廠商。
蔣萬安說，市府也都非常關心孩子的健康，所以至少在目前都仍在持續清查當中，而且疑慮還沒有完全消除之前，即刻對於校園端去要求營養午餐要確保食材的安全性。所以即刻停用辣椒粉、咖哩粉，未來會根據專案稽查的進度跟結果，來做政策的宣佈。但至少目前一定是以捍衛食安、確保安全為最優先的考量。