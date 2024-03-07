特企／業界巨擘齊聚座談　Showmore打造平台搬遷新格局

三大面向精彩研討：金流服務發展、網站搬家與系統轉移、電商趨勢座談
綠界科技ECPay業務副理 金保宏指出，「定期訂閱制度」是現正產業的發展趨勢，培養品牌忠誠度，創造持續穩定營收。另外，綠界科技積極拓展跨業合作推動歐付寶「 TWQR 行動支付」、裕富「無卡分期服務」，以及「次世代OMO刷卡機」可支援超過20多間銀行分期服務，符合電商各項新場景應用，掀起新型態消費熱潮。綠界科技提供優於牌價的Showmore合作商家特惠方案，首年免系統設定費和年費，綠界金流手續費率最低2%起！
Showmore商務拓展經理 林仁傑強調，透過現場與觀眾問答互動，電商老闆最在意的網站痛點：業績目標、畫面外觀質感、操作難易度等，實際邀請一位商家上台試用Showmore後台，商家表示介面直覺簡易，第一次操作也能迅速上手！
而網站搬遷最在乎商品、訂單、會員資料遺失的問題，Showmore妥善協助商家自動轉移原官網商品，批次匯入既有顧客與訂單，不怕流失過往資料，並透過301永久性轉址，保留過往SEO累積的排名與成效，再加上一份合約即可建置無上限官網，免GMV抽成，省下高昂開店成本！
深度剖析Cookieless解決方案 共同打造安全便捷的網路購物嶄新體驗
The Trade Desk資深媒體夥伴拓展經理 李駿指出，隱私至上的Cookieless時代來臨，現階段缺少身份識別的情況下，廣告新客獲取成本日漸攀高， TTD推動劃時代的解決方案Unified ID 2.0，將網站與UID2直接整合，可以實現同時兼顧廣告再行銷投放和隱私權保護。
綠界科技ECPay業務副理 金保宏表示，思考消費客群在哪裡、習慣使用的支付方式也是重要一環，根據金管會統計，2023年截至11月止，我國非現金支付交易金額達新臺幣6.66兆元，其中信用卡占整體56%，而行動支付則占4%，非現金支付交易帶給民眾安全便利及多元之支付選擇。
米時Rice Moment創辦人 張傳卿最後分享，作為專業客製化外燴品牌，服務各大知名企業餐敘/宴會/派對，Showmore的多元功能為他們省下大量人力。而內建功能可讓商家自行投放智慧型購物廣告，最大亮點在於Showmore以「數據」投放， AI精準鎖定不同行為的進站用戶，自動連結官網商品，開店與廣告一站搞定，減少切換平台的數據掉損問題，廣告成本和一般代理商相比降低很多！
Showmore 打造消費者核心體驗 放大全通路銷售效益！
Showmore協助品牌實現OMO線上線下虛實整合，以消費者為核心，瞄準目標客群精準行銷，滿足其多元化的購物需求，提供更為流暢和便捷的全通路購物體驗，提升會員滿意度和品牌忠誠度，透過數據找到營運破口，引領全通路購物新浪潮。
Showmore營運長李浩煒表示，藉著此場說明座談會與各領域巨擘近距離對話，以及台下觀眾的踴躍參與，發展豐富多元的結合應用，共同提升台灣科技整體的創新動能。
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