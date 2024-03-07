掛號費漲價不用審查！醫改會痛罵：太荒謬　「3亂象」發生就完了

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1、聯合調漲：掛號費參考範圍標準施行前，有民眾檢舉，某醫師公會要求會員，從下一個年度開始要一起調漲掛號費，後續經調查後遭到開罰。
2、挑選病人：過去有不少醫療院所向特定民眾收取高額掛號費，目的是為了要篩選病人、服務「VIP病人」的行為。
3、削價競爭：某些醫療院所會透過「惡意削價」去搶病人，例如過去就曾發生，醫院剛開幕時，將掛號費設定為50塊，對周邊其他醫院造成極大壓力。
林雅惠強調，如今掛號費回歸所謂的市場機制，衛福部是否能真的有效抑制上述3種情況發生？上限取消後，現在已經有掛號費漲到2000元以上的案例了，「這不就是在挑病人嗎？」此外，另醫界最擔憂的仍是「削價競爭」，沒有相關配套措施就取消掛號費上限，勢必造成醫院壓力，形成惡性循環。
臺灣病友聯盟理事長吳鴻來也補充，包括消基會、醫改會在內，會質疑此次衛福部的公告，都並非否定掛號費可以適時調漲，而是認為衛福部不該便宜行事，針對掛號費這種牽動民生的議題，應該透過公開合理的調查，去評估現在的價格合理範圍，而不是直接廢除現有機制，就說要回歸市場機制。
吳鴻來也說明，雖然有許多稱台灣人喜歡逛醫院、濫用醫療資源的言論，掛號費調漲可以遏止這樣的行為，但不可否認的是，診間還是有許多真的長期有賴醫療幫助的民眾，他們有些是醫師要求「需要定期回診或追蹤病況」，長久下來不斷累積的掛號費肯定也是一大負擔，希望衛福部還是能多方考量各界意見。