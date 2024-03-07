Gogoro車主終於認了！騎不下去「最大敗筆」曝　改過這點完勝油車

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不少Gogoro車主最在意的仍然是「電池問題」，紛紛表示「我覺得月租貴沒差，真的比油車好騎，但你至少電池要正常吧，常常碰到斷電心很累耶 」、「油車真的方便多了，騎沒幾公里就要找充電站真的很煩」、「因為電池問題，導致不敢再騎出去，深怕隨時卡在路上」。
Gogoro斷電風波2大原因曝光！官方承諾持續優化電池品質
去年11月開始，Gogoro車主突然陷入斷電風波，也讓電池老舊的問題也浮出檯面，不少車主雖然沒有遇到斷電，但卻已經長期換到根本沒有滿電的電池，就如同手機使用久了一樣，電池的健康度、續航力都明顯下降，Gogoro隨後也對車主實施月租電池費補助，並且在今年1月19日起針對受影響車輛提出自主性召回計畫，以及電池回收汰舊換新作業啟動，總計第一波會收回8萬顆電池。
對於電池問題，Gogoro指出，其中的一個原因是部分是電池微處理器啟動電源元件，因元件供應商特定封裝廠交貨品質，未達預期年限耐受標準，使得微處理器無法穩定過電運行；其二是部分Gogoro車輛與部分宏佳騰車輛因國際通用版韌體（支援車載診斷系 OBD）與台灣車輛硬體（無安裝 OBD）相容性問題，可能產生電子控制器（ECU）通訊異常，因此行進間或暫停時誤觸發低電量車輛緩行模式。
Gogoro車主南北兩樣情！成功化解「電池危機」仍能跟油車一拼
事實上，這場斷電風波以及老舊問題的討論，會發現在北部區域的案例更多！《NOWnews》記者也採訪位於台南的Gogoro車主陳小姐，她表示「入手Gogoro兩年完全沒遇過什麼斷電、電池換上來只有40%這種事情，幾乎都是80%以上的優良電池，車非常好騎也很順，定期保養費用買車之前就已經知道，完全沒考慮換回油車」，聽聞近幾個月北部有許多車主遇到電池問題，陳小姐也感到非常驚訝：「我自己真的沒遇過，北部可能車主太多，電池使用更為頻繁吧」。
而住在台北市區的Gogoro車主李先生則說「本身沒遇過斷電，但遇到50%以下的電池可以說是家常便飯，不過充電站就剛好在我家隔壁，每天出門更換倒不覺得太麻煩，只是不是每個人都像我一樣這麼方便」李先生強調：「其實Gogoro真的比油車好騎，會買的人早就知道月租費跟保養費的問題，如果今年電池品質如果能全面解決，相信電動車未來還是能跟油車拼看看」。