藏壽司扭蛋「最高效率獲得法」瘋傳！日本官方也實測　結果出爐了

Gogoro車主終於認了！騎不下去「最大敗筆」曝　改過這點完勝油車

▲隨著環保意識抬頭，不少人都將油車換成電動機車，以台灣來說，電動機車龍頭品牌Gogoro為最大宗。（示意圖／Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲隨著環保意識抬頭，不少人都將油車換成電動機車，以台灣來說，電動機車龍頭品牌Gogoro為最大宗。（示意圖／Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識抬頭，永續理念的議題也不斷在發酵，讓全球減碳在國際成為首要目標，現在不少人新購機車也會首購電動機車，以台灣來說，電動機車龍頭品牌Gogoro為最大宗。而過去幾個月，Gogoro因為電池老舊造成車主在路上拋錨、斷電的問題，官方也正積極努力排除當中。對此，有網友發起投票詢問「什麼原因讓你想拋棄Gogoro？」結果有超過5000名車主投票，結果仍以「電池問題」居冠，引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有Gogoro車主在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文發起投票表示「什麼原因讓你想拋棄Gogoro？」結果引來超過5000名車主共同投票討論，最終結果出爐，最大因素為「電池問題」，佔比20%；其次為「不騎車也要繳月租費」，佔比19%；第三名則是「高昂的保養及維修費」，佔比14%。

不少Gogoro車主最在意的仍然是「電池問題」，紛紛表示「我覺得月租貴沒差，真的比油車好騎，但你至少電池要正常吧，常常碰到斷電心很累耶 」、「油車真的方便多了，騎沒幾公里就要找充電站真的很煩」、「因為電池問題，導致不敢再騎出去，深怕隨時卡在路上」。

▲事實上，Gogoro目前市面上有三代電池可以做更換，業者表示「所有的電池都是兼容的」。（圖/NOWnews攝）
▲Gogoro車主發起「什麼原因讓你想拋棄Gogoro」，最高票當選的為「電池問題」，顯見車主寧願付錢也想擁有良好品質的電池服務。（圖/NOWnews攝）
Gogoro斷電風波2大原因曝光！官方承諾持續優化電池品質

去年11月開始，Gogoro車主突然陷入斷電風波，也讓電池老舊的問題也浮出檯面，不少車主雖然沒有遇到斷電，但卻已經長期換到根本沒有滿電的電池，就如同手機使用久了一樣，電池的健康度、續航力都明顯下降，Gogoro隨後也對車主實施月租電池費補助，並且在今年1月19日起針對受影響車輛提出自主性召回計畫，以及電池回收汰舊換新作業啟動，總計第一波會收回8萬顆電池。

對於電池問題，Gogoro指出，其中的一個原因是部分是電池微處理器啟動電源元件，因元件供應商特定封裝廠交貨品質，未達預期年限耐受標準，使得微處理器無法穩定過電運行；其二是部分Gogoro車輛與部分宏佳騰車輛因國際通用版韌體（支援車載診斷系 OBD）與台灣車輛硬體（無安裝 OBD）相容性問題，可能產生電子控制器（ECU）通訊異常，因此行進間或暫停時誤觸發低電量車輛緩行模式。

▲受到異常電池影響的用戶，12 月當期的電池資費帳單全額減免。（圖／Gogoro 提供）
▲Gogoro去年11月傳出電池斷電風波，伴隨而來「電池老舊」的問題也浮上檯面，目前官方已經積極更新電池系統當中。（圖／Gogoro 提供）
Gogoro車主南北兩樣情！成功化解「電池危機」仍能跟油車一拼

事實上，這場斷電風波以及老舊問題的討論，會發現在北部區域的案例更多！《NOWnews》記者也採訪位於台南的Gogoro車主陳小姐，她表示「入手Gogoro兩年完全沒遇過什麼斷電、電池換上來只有40%這種事情，幾乎都是80%以上的優良電池，車非常好騎也很順，定期保養費用買車之前就已經知道，完全沒考慮換回油車」，聽聞近幾個月北部有許多車主遇到電池問題，陳小姐也感到非常驚訝：「我自己真的沒遇過，北部可能車主太多，電池使用更為頻繁吧」。

而住在台北市區的Gogoro車主李先生則說「本身沒遇過斷電，但遇到50%以下的電池可以說是家常便飯，不過充電站就剛好在我家隔壁，每天出門更換倒不覺得太麻煩，只是不是每個人都像我一樣這麼方便」李先生強調：「其實Gogoro真的比油車好騎，會買的人早就知道月租費跟保養費的問題，如果今年電池品質如果能全面解決，相信電動車未來還是能跟油車拼看看」。

▲Gogoro 已主動對電池進行必要檢測，並且加速每天投入全新電池，確保能源網路的供需穩定。（圖／Gogoro提供）
▲Gogoro車主認為「月租費」及「維修費」都不是最大問題，問題是「電動車電池品質要好」，才有跟油車一拼的本事。（圖／Gogoro提供）

騎Gogoro車主凍未條了！「換電池多1舉動」　提醒官方被讚爆

Gogoro最大對手是他！開賣5年「2數據」殺到第一　真實評價曝光

阿伯騎Gogoro沒電了！充電站「拔出中獎電池」　車主愣：人品爆發

騎Gogoro不用換電池方法曝！車主愣：根本不知　機車族幻想破滅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞