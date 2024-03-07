憂調漲電費百業皆漲　立委林岱樺提解方

新冠疫情後，台灣消費者物價指數(CPI)連續兩年超過通膨警戒線，導致台灣民眾實質薪資出現負成長。且台電為配合穩定民生物價政策，台灣工業電價是全球第三低、住宅電價為全球第五低。立委林岱樺今(7)日質詢時指出，此次民生用電將調整10%，會不會造成百業皆漲，民生更為艱困? 她要求未來中油替台電採購天然氣時應改為買方包運，以降低成本並強化能源安全。
記者郭凱杰／高雄報導
林岱樺認為，在通膨壓力之下民生經濟的耐受度早已下降許多。且依據勞動部2024年1月資料指出「橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業」等七大行業員工仍受無薪假的陰影影響，經濟部在調漲電價的同時是否有考量到無薪假問題會擴大，甚至造成產業更撐不下去的窘境。
林岱樺指出，台電為配合穩定民生物價政策而造成長期虧損，除了開源外就是要節流，未來天然氣發電將佔超過五成的發電量，目前台電所使用的天然氣都是中油代為採購，中油每個月都會向經濟部提報天然氣價格後再轉售給台電，致使天然氣所有採購成本皆由台電買單。
同時，台電購買發電用燃料煤都會經過「煤價審議小組」討論研議，然而在同一機制下，中油對於天然氣採購卻沒有審議機制，變向造成台電必須無條件接受中油所報出的價格。
據了解，中油是以賣方包運(DES)方式採購天然氣，除有國安問題之外，在運輸部分每年須多花費近600億台幣。林岱樺建議，中油目前有近三成的天然氣採購是採取現貨購買，未來應該要求改採買方包運的模式進行採購以將低採購成本及強化國安能源。