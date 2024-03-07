工程師辭職開麵攤被罵不孝！狂批「自毀前程」 大馬男吐露原因
一名軟體工程師由於實在不喜歡自己的工作，過了一段時間後決定辭職，並開設麵攤來謀生，然而卻被親戚發現並轉告他的父母，他的行為讓爸媽十分憤怒，罵他不孝、自毀前程，因此上想發文詢問網友，自己真的做錯了嗎？
國際中心賴正琳／綜合報導
Ricebowl鐵飯網6日公開一篇投稿文章，一名網友聲稱，自己原本是一名程式設計師，獨自在吉隆坡生活和工作，但他並不喜歡這份工作，由於父母控制欲強，從小就喜歡干涉他，逼他讀IT或者學醫，說讀這些才有前途，當時自己無力反抗，直到去年底才下定決心拿回生活的掌控權。
該名網友表示，他瞞著家人裸辭，改開小店賣麵，沒想到幾個月之後被親戚發現，父母也因此得知此事，他與父母大吵一架，挨罵不孝、浪費父母辛苦錢、自毀前程，讓他感到很難過無助，「我很傷心這樣被最親的人說，難道我真的錯了嗎？我只是想做自己真心喜歡的事也不能嗎？」
文章公開後引發網友迴響，大家紛紛留言表示，若此事為真，希望該名網友能努力挺過難關，還有人敲碗求麵店地址，想以實際行動支持他的決定，「哪裡開？我去support下」、「靠自己沒有錯，挺你」、「自己的人生自己做主，加油」。
另外，網友們也認為追求自己喜歡的職業，並過上自己想要的人生，遠比他人的期望還要來得重要。