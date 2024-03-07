10項交通微罪不記點不檢舉！路權團體憤怒：3月底北中南串聯抗爭

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輕微違規共有10個項目，包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；騎機車手持行動電話通話；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車；不依順行方向或併排臨時停車；在身心障礙專用停車位違規停車等。
行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，聯盟對該法案表達強烈憤怒及反對，交通部當初說，會找不影響交通安全的微罪行為，可不記點、不檢舉，但從這10項可以看出，實際上騎機車時可以使用手機，大車倒車無人指揮，汽車在行穿線、人行道、路口、公車站可以違停臨停，還可以併排臨停等，都是非常危險，且過去有很多事故發生，很多人死在這樣的違規樣態下。
陳愷寧指出，交通部公告的去年死傷統計，可以看到交通事故死亡人數仍超過3千人、完全沒有下降，顯示交通環境如此危險、沒有改善，現在還要開放這麼多的違規行為不得檢舉，非常不合理，並認為週一交通部找民間團體去開會、背書更是非常荒謬。
陳愷寧提到，週一的會議結果，無論是職業駕駛團體或是行人團體都表達沒有共識，行人團體仍堅持不能限縮民眾檢舉、取消記點，但交通部仍執意將草案送交行政院，行人團體感到非常憤怒、不受尊重。
陳愷寧說，這10項中，甚至連違停在身障者停車格，也取消記點、不再開放民眾檢舉，執政黨口口聲聲說在乎身障者權益，卻連身障者最基本的生存權都要剝奪，實在太荒謬，讓他們完全無法接受，呼籲大眾注重弱勢用路人基本權益、一起站出來擋下不合理政策。
對於民眾檢舉、記點的必要性，陳愷寧表示，民眾檢舉的意義，一是本來就是行使公民權利的一部份；二是檢舉能讓駕駛在路上有所警惕 ，知道自己需要符合法規，以避免受罰。
陳愷寧說明，記點也有不可取代的功能，為淘汰不適任駕駛的最後方式，因為台灣的駕照沒有回訓制度，駕訓改革也一直都沒開始，在這樣的情況下，很需要記點制度。
陳愷寧提到，但如今限縮檢舉項目又取消記點，如何讓馬路上不適任駕駛減少，若交通部一意孤行，不注重交通環境安全、不在乎每年大量死傷人數，該聯盟不排除上街抗爭，規劃在行政院送交草案到立法院時，發起北中南串聯抗爭，全力擋下該不合理政策，要求交通部好好反省、跟民間溝通，制定合理政策減少死傷。