不能生病的時代來了？掛號費沒天花板！薛瑞元：不至於出現哄抬

巷仔內／掛號費「撥亂反正」好諷刺！雞毛當令箭14年　後果民眾擔

▲除了健保部分負擔，民眾就醫的費用還包括了掛號費。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲除了健保部分負擔，民眾就醫的費用還包括了掛號費。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者林志怡／特稿

近期衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，讓一場長達14年的「誤會」曝了光。當年的行政院衛生署僅是「建議」掛號費價格，卻在部分地方衛生局被當成要做「實質審查」，可能使有些醫療院所對於調漲感到卻步，如今一口氣取消相關規定，民眾恐怕要面對10餘年累積下來的漲幅，雖然衛福部所稱行政費用確有其合理性，但也顯得以往地方衛生局作為格外滑稽。

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行政院衛生署於民國99年公告「醫療機構收取掛號費參考範圍」，明定門診為新台幣0至150元、急診為新台幣0至300元，但衛福部於3月4日發出公告、宣布即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，醫療機構應在機構明顯處揭示所訂掛號費收費金額，直轄市、縣（市）主管機關仍可基於保障民眾就醫權益，請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。

相關調整引發消基會、醫改會、病友團體等反彈，認為此舉使得掛號費失去了參照標準，民眾恐面臨眾多診所紛紛調高掛號費的窘境，尤其消基會與醫改會都表示强烈反對，認為政府單位應對於掛號費管理應精進政策作為，避免犧牲消費者權益。

對於相關質疑聲浪，衛福部長薛瑞元再三強調，掛號費屬於行政費用，並不屬於《醫療法》管理範疇，原本地方衛生單位就只能要求醫療院所提出相關調整資料「備查」，而非進行任何「實質審查」，更不能以審查為由、要求醫療院所不得調整期掛號費，這樣的管理「於法無據」。

此外，衛福部醫事司長劉越萍日前接受媒體聯訪時也提到，掛號費本來就沒有上限存在，這次的政策調整僅是「撥亂反正」，回復到符合法律規範的運作模式。

然而，即使當年的行政院衛生署只是提出「建議範圍」，部分地方衛生單位卻已經將其誤會成強制規範長達10餘年之久，對醫療院所掛號費執行實質審查更是行之有年，已經在過程中限制了醫院掛號費漲幅。

如今衛福部以「撥亂反正」為由，一口氣取消相關規範，雖是回歸「正確的作法」，但民眾恐怕必須在短期內就要承受10餘年的漲幅，負擔非常沈重，衛福部所稱行政費用確有其合理性，但突然以此為由、取消原本的作法，顯得以往地方衛生局作為格外滑稽，也讓民眾成為政府政策溝通不當下的受害者。

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