巷仔內／掛號費「撥亂反正」好諷刺！雞毛當令箭14年　後果民眾擔

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相關調整引發消基會、醫改會、病友團體等反彈，認為此舉使得掛號費失去了參照標準，民眾恐面臨眾多診所紛紛調高掛號費的窘境，尤其消基會與醫改會都表示强烈反對，認為政府單位應對於掛號費管理應精進政策作為，避免犧牲消費者權益。
對於相關質疑聲浪，衛福部長薛瑞元再三強調，掛號費屬於行政費用，並不屬於《醫療法》管理範疇，原本地方衛生單位就只能要求醫療院所提出相關調整資料「備查」，而非進行任何「實質審查」，更不能以審查為由、要求醫療院所不得調整期掛號費，這樣的管理「於法無據」。
此外，衛福部醫事司長劉越萍日前接受媒體聯訪時也提到，掛號費本來就沒有上限存在，這次的政策調整僅是「撥亂反正」，回復到符合法律規範的運作模式。
然而，即使當年的行政院衛生署只是提出「建議範圍」，部分地方衛生單位卻已經將其誤會成強制規範長達10餘年之久，對醫療院所掛號費執行實質審查更是行之有年，已經在過程中限制了醫院掛號費漲幅。
如今衛福部以「撥亂反正」為由，一口氣取消相關規範，雖是回歸「正確的作法」，但民眾恐怕必須在短期內就要承受10餘年的漲幅，負擔非常沈重，衛福部所稱行政費用確有其合理性，但突然以此為由、取消原本的作法，顯得以往地方衛生局作為格外滑稽，也讓民眾成為政府政策溝通不當下的受害者。