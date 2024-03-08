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巷仔內／中國是國、陸配又非外配？民進黨邏輯錯亂！人權價值雙標

▲國民黨提案修法，讓陸配與外配取得身分證的年限一致，但行政院態度保留。圖為總統蔡英文2019年出席海基會舉辦的關懷陸配親子春節活動，與陸配共進午餐。（圖／總統府提供，20190124)
▲國民黨提案修法，讓陸配與外配取得身分證的年限一致，但行政院態度保留。圖為總統蔡英文2019年出席海基會舉辦的關懷陸配親子春節活動，與陸配共進午餐。（圖／總統府提供，20190124)

記者何哲欣／特稿

藍營提案讓陸配比照外配，最快一樣可以4年就拿到台灣身分證。不過陸委會對此態度保留，主委邱太三說，陸配與外配的權益各自有有缺點，但若硬要讓陸配比照外配，會像是打開潘朵拉的盒子，沒完沒了。中國到底算不算外國？對民進黨政府來說，兩岸互不隸屬，台灣是主權獨立國家，許多民進黨立委也都改稱「中配」，視對方為另一國。但若中國是另一國，中配又不能歸類在外配，邏輯會不會錯亂？

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外籍配偶根據《國籍法》規定，在台連續合法居留滿3年後，再經一年的「長期居留」，就可以取得台灣身分證。但陸配依據《兩岸人民關係條例》，要先申請來台依親居留須滿4年，接著要再長期居留要滿2年，才能申請身分證，最快要6年。

國民黨提案將兩者都改為4年，但對陸配的審查，一樣都沒減少，標準也沒放寬。修法目的不是要圖利陸配，只是希望陸配與外配的標準一致而已，否則憑什麼都是台灣人的另一半，外配只要等4年，陸配就要再多等2年？

從政策邏輯來看，如果兩岸已經是國與國的關係，陸配就是外配，本來就不必再單獨區分，否則就請民進黨政府的兩岸政策，回歸《憲法》，對岸是「大陸」，不是「中國」。一方面要求陸配申請身分證要放棄「國籍」，而不是「戶籍」，一方面又刻意刁難陸配，要求多等待2年的時間，再度證明民進黨政府就是雙標、邏輯錯亂。

再從人權角度來看，準總統賴清德在競選時談到新住民政策時說，「不論來自哪一國，不論先來後到，在台灣居留生活，就是台灣的住民，更是這片土地的驕傲。」難道陸配就不算新住民？就是要矮人一截？

行政院在2020年發布《兩公約第三次國家報告》，內文提及，大陸籍配偶取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，已擬具修正草案。但遭打臉行政院根本沒有提案後，行政院長陳建仁改口說，這只是建議。但既然行政院都提出建議了，難道還要反對立委的提案？

民進黨自詡人權立國，2020年還設立國家人權委員會。人權會的核心任務就是「消除一切形式種族歧視」。無奈的是，民進黨的人權，遇到抗中保台又轉彎。邱太三說，陸配有其特殊性，不是本國人也不是外國人。言下之意，陸配對民進黨政府來說，比外國人還不如。

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