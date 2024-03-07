特企／「NTT Arts NOVA 藝想春天」即將登場！國內外13檔精彩演出

音像節目是今年一大亮點！不要錯過媒體藝術家張方禹、音樂製作人韓承燁共同創作如詩的光音幻夢曲《December Nite》，還有新媒體藝術家吳秉聖攜手聲音藝術家暨知名DJ邱俊霖，和視覺藝術家劉承杰共同創作的新藝計畫《感覺的邊界》，以及將歌劇院19公尺曲牆當成新畫布的超維度╳光之曲幕《reCONNECT 2024：NEW CANVAS》。
由日本文學大師夏目漱石的《夢十夜》切入，坂本龍一藉《TIME》挑戰「否定時間」，打破表演跟裝置藝術的境界。靜物劇團的黑色幽默作品《這就是人「身」啊！》，以四個人生片段探討人性的脆弱和肉身的衰亡，同時凸顯活著的可貴。《神不在的小鎮》編導洪唯堯最新作品《Sucks in the Middle》探索青壯世代「卡在中間」的處境，以沉浸式劇場帶給觀眾強烈體感。里米尼紀錄劇團《All right. Good night.》將馬航MH370失聯「物的消失」對比失智症患者的「記憶消失」，伴隨室內樂團的演奏與文本投影，宛如集體腦力激盪的電影院，本節目同為「2024台積心築藝術季」節目之一。
世界巡演大獲好評的雲門舞集《毛月亮》，透過巨型LED螢幕與舞者張狂肢體，搭配冰島名團Sigur Rós的音樂，創造視覺與聽覺的震撼感受。編舞家余彥芳挑戰最看得懂的獨舞《關於消失的幾個提議Ⅲ》，提取記憶裡她與父親親密的情感。歌劇院駐館藝術家陳武康在《無奈中消失也是積極中的幸福》中，娓娓道來承載家族記憶和異域文化的悲歡離合。
電音迷必朝聖的演出！英國音像藝術家Max Cooper的3D迷幻音像《神馳無限》，將大劇院化身為最華麗宏偉的Party現場。法國M＆B雙人組帶來《晝夜切分點》，打造立方體舞台，舞者與即時生成的影像互動，搭配豪華禮車樂團現場演出，讓觀眾穿梭在光影再造的世界中。新古典室內樂團《極境尋光─走進江賢二》從藝術大師江賢二的畫作發想，帶領觀眾展開一場追尋自我的光之旅程。
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