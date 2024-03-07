掛號費上限取消！300多家醫院齊喊漲　基層診所心聲：嫌貴就離開

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新竹一家耳鼻喉科診所院長稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，在衛福部公告取消「醫療機構收取掛號費之參考範圍」前，診所掛號費範圍限制是100~200元，但另外加50元部分負擔，是幫健保局收取的。他說明，公告前，診所掛號費超過範圍得經當地衛生局核准，必須說明超額的具體原因，曾有彰化診所掛號費欲調整為250元+50元（部分負擔）而被衛生局擋下。
該診所院長指出，掛號費從小到大都沒什麼調漲，但現今藥物材料、水電都漲，認為取消掛號費上限是合理的，但卻有不理性網友批評醫療院所貪得無厭。他表示，自家診所在去年底先調漲部分醫師看診掛號費，發現患者接受度高，進而在農曆年前將掛號費從200元調漲為250元（含50元部分負擔）。
觀察近2個月來，他認為看診人數不受掛號費調漲影響，直言：「嫌貴就離開！」認為取消掛號費範圍，讓掛號費回歸自由市場，由診所自決，合理的掛號費調整更有助於提升醫療品質，「珍惜你（診所）價值的人不會背棄你！」
是否會掀起一波掛號費漲價潮？他則堅定地說：「不會！」認為醫院與診所是獨立的，診所不會因為醫院調整掛號費而跟著調整，診所掛號費收費是互相參考的，據他了解有許多診所選擇不調整。
此外，取消掛號費範圍不只取消上限，也取消了最低下限。該診所院長認為，也不排除有診所為增加客源而調降掛號費的可能。
掛號費是幹嘛的？漲價會增加多少收入？
「掛號費」通常是指「健保醫師診察費」，主要反映看診診間以外的掛號作業成本。該診所院長說明，除了50元部分負擔是先包健保局收取外，其餘費用多用在「天地梁柱窗、管理費、房租、保全、維修費等」，在診所舉目所及都是。至於漲掛號費能幫診所增加多少收入？他說以該診所掛號費從200元漲至250元來看，可增加40%收入。