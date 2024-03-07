掛號費上限取消！消基會「4聲明」轟衛福部：國人全被當成犧牲品

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針對掛號費上限的取消，消基會也提出聲明，強烈表達反對。
1、掛號費是就醫門檻：掛號費過高，民衆負擔不起，會嚴重影響民眾就醫權益。
2、醫病關係並非自由市場：醫病關係與一般商業交易行為不同，它涉及就醫可近性、適合性，還有醫病關係的信任，所以不能強調所謂商業自主或市場自主，政府機關仍應有適當的監督及管制。
3、掛號費參考金額機制不該廢除：主管機關公告的掛號費參考金額，雖為行政指導性質，但卻可已讓醫療服務機構，有引導或指標的作用，且將掛號費列入醫療評鑑範圍，醫療服務機構掛號費的訂定及收取，自然不會失序紊亂，或為不合理的收取。
4、應衛福部應審查現行掛號費合理範圍：若認為行政院衞生署99年6月21日公告的醫療機構收取掛號參考範圍金額已不合時宜，本來就應該要適度調查調整，而非突然全部停止適用。
消基會強調，民眾在資訊不足的情況下，主管機關更應該建立資訊公開透明機制，讓民眾有所查詢、有所選擇，且地方主管機關若針對「備查程序」有過當的應對，中央主管機關就要協調，或命令其改善調整，而非犧牲民眾權益，廢除備查及可公開透明查詢制度。
吳榮達呼籲，現階段最重要的除了重新檢視市場機制是否適用於掛號費，主管機關更要密切觀察，或檢查醫療機構是否有「集體合意共同一致調漲掛號費」，類似違反公平交易法的聯合行為都應該被遏止。