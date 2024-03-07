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掛號費上限取消！消基會「4聲明」轟衛福部：國人全被當成犧牲品

▲衛福部取消「掛號費調整備查制度」，引發各界熱議，消基會今（7）日也召開記者會強烈抨擊。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲衛福部取消「掛號費調整備查制度」，引發各界熱議，消基會今（7）日也召開記者會強烈抨擊。（示意圖／取自 Pixabay ）

記者張志浩／綜合報導

衛福部取消「掛號費調整備查制度」，未來各醫療院所可自行調整掛號費，回歸市場機制，財團法人中華民國消費者文教基金會今（7）日召開記者會表達「全力反對」，消基會董事長吳榮達直言，民國99年行政院衛生署就公告，「針對掛號費，衛生署應納入醫院評鑑項目，使醫療機構收取掛號費用，在合理範圍內，減輕民眾就醫負擔」，但現今衛福部彷彿忘得一乾二凈，消基會感到「相當挫折」，呼籲衛福部應該要進行「全民重新普查」。

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吳榮達指出，掛號費的參考費，門診0至150元、急診0至300元，是民國99年就公告出的範圍，初衷是體恤民眾，想不到中華民國醫師公會全聯會僅是發函希望衛福部「整合，並優化各縣市掛號費備查程序」，衛福部竟然直接停止掛號費範圍參考，不但怠於行政管理作為，還會影響民眾就醫權益。

▲消基會召開記者會，強烈反對醫療運所掛號費取消上限。（圖／消基會提供）
▲消基會召開記者會，強烈反對醫療運所掛號費取消上限。（圖／消基會提供）
針對掛號費上限的取消，消基會也提出聲明，強烈表達反對。

1、掛號費是就醫門檻：掛號費過高，民衆負擔不起，會嚴重影響民眾就醫權益。

2、醫病關係並非自由市場：醫病關係與一般商業交易行為不同，它涉及就醫可近性、適合性，還有醫病關係的信任，所以不能強調所謂商業自主或市場自主，政府機關仍應有適當的監督及管制。

3、掛號費參考金額機制不該廢除：主管機關公告的掛號費參考金額，雖為行政指導性質，但卻可已讓醫療服務機構，有引導或指標的作用，且將掛號費列入醫療評鑑範圍，醫療服務機構掛號費的訂定及收取，自然不會失序紊亂，或為不合理的收取。

4、應衛福部應審查現行掛號費合理範圍：若認為行政院衞生署99年6月21日公告的醫療機構收取掛號參考範圍金額已不合時宜，本來就應該要適度調查調整，而非突然全部停止適用。

▲消基會董事長吳榮達（中）多次強調，醫病關係並非自由市場，掛號費的參考範圍有其必要性。（圖／消基會提供）
▲消基會董事長吳榮達（中）多次強調，醫病關係並非自由市場，掛號費的參考範圍有其必要性。（圖／消基會提供）
消基會強調，民眾在資訊不足的情況下，主管機關更應該建立資訊公開透明機制，讓民眾有所查詢、有所選擇，且地方主管機關若針對「備查程序」有過當的應對，中央主管機關就要協調，或命令其改善調整，而非犧牲民眾權益，廢除備查及可公開透明查詢制度。

吳榮達呼籲，現階段最重要的除了重新檢視市場機制是否適用於掛號費，主管機關更要密切觀察，或檢查醫療機構是否有「集體合意共同一致調漲掛號費」，類似違反公平交易法的聯合行為都應該被遏止。

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