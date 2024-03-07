全台最大竊電集團栽了！詐電費4000萬 毒品工廠、當舖都是客戶
竊電集團栽了！2022年台電向刑事局電偵大隊反應，雙北地區有竊電集團流竄，包含電信業者委外基地台微系統商、虛擬貨幣挖礦集團、民宿、餐酒館、當鋪業者，甚至是製毒工廠都找到竊電師幫忙協助修改電表，讓計算度數失準；檢方粗估，台電被盜度數至少1323萬度，損失超過4000萬，全案依加重詐欺等罪嫌，起訴竊電集團嫌犯及多名規避電費業者等12人。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，接獲台電報案後，深入追發發現微型基地台商人黃姓男子、焦姓、張姓男子組成竊電集團，聘用涂姓水電工私自竄改台電公司電錶，先將電錶封印鎖拆掉後，再將內部封簽剪掉後更改儀器，導致計量器失準，讓最後所得度數最後僅剩十分之一。業者焦男先後在北投、淡水、蘆洲、樹林、新店等地租屋裝設主機挖礦，並委請涂姓竊電師改裝電錶節省電費，另外黃姓男子幫四大電信業者在各地裝設基地台、微型收發訊號裝置，也請涂男改電表竊電。
專案小組調查，該集團破壞台電配置電錶構件，犯罪所得初估超過4000萬。台電公司計算，遭改造電錶65個，被竊度數約1323萬餘度，將追償一年電費2310萬餘元。檢方偵查終結，今天依加重詐欺得利等罪將黃等12名被告起訴。
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