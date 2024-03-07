台積電ADR衝新高價、外資拉高目標價競賽 陸行之示警看升價原因
台積電不斷飆出天價，受惠大型投資機構上調目標價影響，台積電ADR週三股價大漲4.89%，以141.57美元作收，創下史上收盤最高價，對台股溢價率也超過2成。不過，前半導體外資分析師陸行之示警表示，投資人要觀察分析師提高目標價是因基本面高於預期有獲利上修，還是因股價已超過目標價找理由上修。
記者魏妤庭／台北報導
紐約掛牌的台積電ADR於6日開高走高，終場強漲6.6美元，漲幅4.9%，收在歷史新高141.57美元，突破2022年1月14日以140.66美元設下的關卡，年初以來漲幅擴大到36%。若換算成新台幣以收盤價31.575元估算，1股已來到894元，相較於台股台積電昨日收盤價格735元，溢價21.63%。
而根據摩根大通出具最新報告指出，以目前AI趨勢來看，未來3年AI將大幅成長，而台積電為資料中心、AI人工智慧推動者，預估到2027年AI相關收入會飆升到25%，台積電2026年每股獲利將達到60元，因而將台積電的目標價從770元上調到850元。
不過，對此，陸行之提出示警，他表示，雖然外資分析師有可能又來一波拉高目標價競賽，但投資人要觀察分析師提升目標價，是因為基本面高於預期有獲利上修，還是因為股價已經超過現有的目標價找理由上修。
陸行之指出，因為當目標價跟市價差不多的時候，外資客戶會問沒有好處，為何還是推薦買入，若不想更改評價，就會逼分析師找理由修獲利以合理估值。並進一步說明，如果是後者，投資人就要謹慎分析判斷，什麼理由造成重新評估，還是股價先跑，獲利上修等會兒再跟上。