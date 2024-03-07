海利退選仍遭川普猛嗆！拜登藉機「挖牆腳」：歡迎海利支持者加入
美國總統大選初選的關鍵戰役「超級星期二」（Super Tuesday）結束，共和黨籍總統參選人、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）作為川普唯一挑戰者，在只能贏下佛蒙特州的明顯劣勢下終於宣布退出競選，然而海利在退選聲明當中只稱「恭喜川普」且反遭川普嘲諷，民主黨的現任總統拜登則對海利的支持者表示歡迎，呼籲他們投票給拜登。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國前總統川普積極爭取共和黨內支持，儘管海利未能累積足夠支持者對川普帶來挑戰，但在選戰期間雙方多次爆發口角和路線之爭，根據《路透》報導，海利週三（6）在她曾任6年州長的南卡羅來納州向支持者宣布暫停競選活動，同時也向川普表達祝賀，「川普幾乎肯定會在7月的共和黨全國代表大會成為共和黨被提名人，我恭喜他，並祝他順利。」
從未公開支持川普的海利退出選戰後也並未改變態度，她重申自己不會退而求其次擔任川普的副總統搭檔，僅表示「現在輪到川普努力贏得黨內外那些不願支持他的選票了，而我希望他做得到」；川普則並未因此停止批評海利，他在自己創立的社群媒體上表示，「海利昨晚以創紀錄的方式被擊敗。」
相較起川普的堅定支持者，海利的票倉普遍來自共和黨溫和派及獨立選民，根據《路透》報導，現任總統拜登在這個時刻也積極爭取海利選民支持，呼籲他們在今年11月總統大選中將票投給他。
拜登發表聲明稱讚海利「願意說出有關於川普的真相」，例如指責川普無法辨別是非、持續帶來混亂等，拜登表示「川普已表明，他不需要海利的支持者，但我想要強調，他們（海利支持者）在我的選戰中將有一席之地。」
拜登先是提到，「我知道在很多方面，我們見解不一」，但他也強調，在捍衛美國民主維護法治、維持北大西洋公約組織（NATO）、英勇對抗美國敵人以及用正直、高尚和尊重的態度對待彼此等方面上，「我希望且相信，彼此能夠找到共同點」。