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中職／狀元熱門吳念庭加盟XPORTS全越棒球！首戰出席3月春季聯賽

▲旅日好手吳念庭（左）返台加盟XPORTS全越棒球隊，將隨隊出席3月春季聯賽。（圖／崇越科技提供）
▲旅日好手吳念庭（左）返台加盟XPORTS全越棒球隊，將隨隊出席3月春季聯賽。（圖／崇越科技提供）

記者林之越/台北報導

在日本職棒效力期間被稱為「得點圈之鬼」的前旅日棒球好手吳念庭，去年季後離開效力8年的日職西武獅隊，今年初返台發展。在等待中華職棒季中選秀前，吳念庭選擇加盟崇越科技旗下甲組成棒「XPORTS全越運動棒球隊」維持體能與球感，並將在3月投入全國成棒甲組春季聯賽的賽事。

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XPORTS全越運動棒球隊官方表示，吳念庭的日職生涯出賽382場，打擊率2成24、108分打點，以及16支全壘打，在得分圈的打擊率都有優異的數據表現，也是去年中華隊征戰世界棒球經典賽（WBC）杭州亞運的重要成員。

吳念庭表示，去年底決定返台後，便持續與XPORTS全越運動棒球隊保持密切聯繫，最大的誘因是：XPORTS是台灣唯一引進日本「初動負荷訓練器材」的球隊，旅日期間，吳念庭便已採用這套初動負荷器材訓練超過五年。

▲吳念庭使用XPORTS從日本引進的「初動負荷器材」，可增加柔軟度、關節活動度與爆發力。（圖／崇越科技提供）
▲吳念庭使用XPORTS從日本引進的「初動負荷器材」，可增加柔軟度、關節活動度與爆發力。（圖／崇越科技提供）
XPORTS引進日本鳥取「初動負荷器材」，可增加運動員的柔軟度、關節活動度與爆發力，為日本早稻田大學小山裕史博士研發提出，深受日本體育界的高度重視；不僅美國職棒大聯盟日籍球星鈴木一朗、達比修有皆曾以此進行自主訓練，日本職棒球團讀賣巨人、中日龍、東北樂天、橫濱、廣島等球隊也導入此套訓練機制。

吳念庭1月初至全越運動棒球隊報到後，便持續在XPORTS進行自主訓練，正逢職棒休賽期間，也與陳冠宇、王溢正、陳宇宏、陳正毅等職棒好手一起訓練，希望在3月開打的春季聯賽中展現訓練成果，繳出好成績。吳念庭表示：「會在春季聯賽中全力投入，為全越棒球隊爭取勝利；同時也會努力維持體能狀態，以在後續中華職棒選秀中突出的表現。」

▲旅日好手吳念庭（左）返台加盟XPORTS全越棒球隊，將隨隊出席3月春季聯賽。（圖／崇越科技提供）
▲旅日好手吳念庭返台加盟XPORTS全越棒球隊，將隨隊出席3月春季聯賽。（圖／崇越科技提供）
崇越集團投資建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場，打造良好的XPORTS棒球訓練基地，提供專業的運動科學檢測、肌力體能等專業運動訓練、運動恢復及運動復健的機制。崇越集團董事長郭智輝表示，期待透過XPORTS完善的訓練環境及體制，為台灣培養更多優秀的選手，協助運動好手在國際賽事上取得亮眼成績。

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