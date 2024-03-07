中職／狀元熱門吳念庭加盟XPORTS全越棒球！首戰出席3月春季聯賽

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吳念庭表示，去年底決定返台後，便持續與XPORTS全越運動棒球隊保持密切聯繫，最大的誘因是：XPORTS是台灣唯一引進日本「初動負荷訓練器材」的球隊，旅日期間，吳念庭便已採用這套初動負荷器材訓練超過五年。
XPORTS引進日本鳥取「初動負荷器材」，可增加運動員的柔軟度、關節活動度與爆發力，為日本早稻田大學小山裕史博士研發提出，深受日本體育界的高度重視；不僅美國職棒大聯盟日籍球星鈴木一朗、達比修有皆曾以此進行自主訓練，日本職棒球團讀賣巨人、中日龍、東北樂天、橫濱、廣島等球隊也導入此套訓練機制。
吳念庭1月初至全越運動棒球隊報到後，便持續在XPORTS進行自主訓練，正逢職棒休賽期間，也與陳冠宇、王溢正、陳宇宏、陳正毅等職棒好手一起訓練，希望在3月開打的春季聯賽中展現訓練成果，繳出好成績。吳念庭表示：「會在春季聯賽中全力投入，為全越棒球隊爭取勝利；同時也會努力維持體能狀態，以在後續中華職棒選秀中突出的表現。」
崇越集團投資建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場，打造良好的XPORTS棒球訓練基地，提供專業的運動科學檢測、肌力體能等專業運動訓練、運動恢復及運動復健的機制。崇越集團董事長郭智輝表示，期待透過XPORTS完善的訓練環境及體制，為台灣培養更多優秀的選手，協助運動好手在國際賽事上取得亮眼成績。
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