高雄國小校長聯席會　謝文斌：實踐校園淨零碳排

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這次國小校長會議，特別邀請教育部新世代環境教育發展政策推動專案計畫主持人許毅璿教授以淨零碳排於校園的實踐為主題，向校長們分享校園節能減碳與永續發展的實踐經驗，期待與會校長們能嘗試研議並訂定學校專屬的碳權計畫，透過碳盤查、碳捕捉利用、碳驗證、碳交易等等策略，一起邁向淨零未來。
今年高雄市國小學校表現卓越，謝文斌現場並頒獎表揚優秀學校，包括興中國小榮獲112年教師教學卓越-銀質獎；屏山國小榮獲111學年度交通安全教育訪視績優學校(國民小學組)-112年金安獎；仁武國小、田寮區新興國小、金竹國小、阿蓮國小等4校榮獲113年度教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選「閱讀磐石學校組」績優學校-特優；吉東國小榮獲112年教育部藝術教育績優學校獎-112年教育部藝術教育績優學校獎；樂群國小、仕隆國小等2校榮獲112年健康促進學校特色獎勵計畫卓越獎-銀質獎、銅質獎；東光國小、右昌國小、苓雅區中正國小等3校榮獲112年度教育部體育署獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫-112年度高級中等以下學校績效優良體育班。
此外，會中講座也邀請現場經驗豐富的律師毛鈺棻，就處理疑似霸凌與不適任教師案件分享法律與實務經驗，下午則針對校園事件與防制霸凌，安排校長們分組進行議題研討，透過分組研討集思廣益，瞭解面對霸凌。