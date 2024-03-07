不能生病的時代來了？掛號費沒天花板！薛瑞元：不至於出現哄抬

台灣性平週前進紐約　展現台灣女力創新、經濟發展貢獻

▲我國將於聯合國婦女地位委員會大會期間舉辦「台灣性別平等週」，代表成員有「掀海風」、「隆元茶莊」等。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）
▲我國將於聯合國婦女地位委員會大會期間舉辦「台灣性別平等週」，代表成員有「掀海風」、「隆元茶莊」等。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）

記者邱新博／台北報導

第68屆聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）將於今年3月11日至22日在紐約舉行，外交部將續與我國NGO合作，於該大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week, TGEW）系列活動，為呼應本屆CSW大會主題，本年活動將以「促進婦女經濟權能」為主軸進行規劃，從文化角度展現台灣推動婦女賦權及性別平權過程中，女性突破傳統框架，帶領產業創新及經濟發展之努力與貢獻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅表示，本年「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」預定於美東時間3月13日晚間6時在我駐紐約辦事處舉辦，將以「Fostering Women and Girls’ Financial Resilience」作為論壇主題，邀請金融研訓院院長黃崇哲與全球性平夥伴分享我公私協力提升女性經濟力及金融決策參與權之成功案例，另國際女法律人聯盟（International Federation of Women in Legal Careers, FIFCJ）副主席史考特（Denise Scotto）及美國前國務院全球婦女議題無任所大使Kelley Currie將再度同台，共同見證台灣女力成長，該論壇將在外交部YouTube和FB直播。

陳剛毅指出，論壇結束後接續辦理台灣女力文化體驗活動，由「掀海風」、「隆元茶莊」等傑出女性企業家代表及屏東縣基督教女青年會常務理事林春鳳，引領國際友人親手製作文化藝品，體驗台灣女性如何運用在地深厚文化底蘊，推動地方經濟創生與決策參與，發展為成功的經濟模式。

本年「台灣性別平等週」特別以蝴蝶意象設計活動主視覺，展現女性破繭而出之創新與韌性，期望建立台灣女力的國際品牌。並首次嘗試製作4支直式短影音，分別以「T」aiwan for her、「G」ender equality、「E」quality Taiwan及「W」omen power為題，呈現台灣女性經濟力及推動性別平權之努力與成果。

陳剛毅說，今年我國NGO及地方政府將在CSW大會期間舉辦33場NGO CSW平行會議，盼與國際社會分享台灣各界運用教育、政策、社會關懷等各面向促進女性經濟賦權之經驗與成果。

外交部自109年起與婦權會共同辦理「台灣性別平等週」，今年「聯合國婦女地位委員會」大會主題為「從性別平等視角解決貧困並加強體制和融資，從而加快實現性別平等及增強全體婦女和女孩權能」，政府與民間將繼續攜手，協力運用我性平優勢議題向國際發聲。

▲由女性製茶師所領導「隆元茶莊」也是台灣性平週代表團成員。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）
▲由女性製茶師所領導「隆元茶莊」也是台灣性平週代表團成員。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）
▲苑裡鎮長劉育育（左）示範藺草編織。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）
▲苑裡鎮長劉育育（左）示範藺草編織。（圖／記者邱新博攝，2024.03.07）

美擬要求TikTok與中資母公司分家　外交部：評估強化民主韌性作為

美外委員會主席參加賴清德就職典禮？外交部：歡迎美國友人訪台

日、澳、馬連發重視台海和平聲明　外交部：樂見民主陣營反制威權

排除斷交！吐瓦魯新任總理就職　外交部政次前往慶賀、會晤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞