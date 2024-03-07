台灣性平週前進紐約　展現台灣女力創新、經濟發展貢獻

第68屆聯合國「婦女地位委員會」大會（The Commission on the Status of Women, CSW）將於今年3月11日至22日在紐約舉行，外交部將續與我國NGO合作，於該大會期間在紐約舉辦「台灣性別平等週」（Taiwan Gender Equality Week, TGEW）系列活動，為呼應本屆CSW大會主題，本年活動將以「促進婦女經濟權能」為主軸進行規劃，從文化角度展現台灣推動婦女賦權及性別平權過程中，女性突破傳統框架，帶領產業創新及經濟發展之努力與貢獻。
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外交部非政府組織國際事務會執行長陳剛毅表示，本年「台灣主場論壇暨台灣女力文化體驗」預定於美東時間3月13日晚間6時在我駐紐約辦事處舉辦，將以「Fostering Women and Girls’ Financial Resilience」作為論壇主題，邀請金融研訓院院長黃崇哲與全球性平夥伴分享我公私協力提升女性經濟力及金融決策參與權之成功案例，另國際女法律人聯盟（International Federation of Women in Legal Careers, FIFCJ）副主席史考特（Denise Scotto）及美國前國務院全球婦女議題無任所大使Kelley Currie將再度同台，共同見證台灣女力成長，該論壇將在外交部YouTube和FB直播。