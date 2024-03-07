政策轉彎？高雄市衛生局宣布5機構 擴大禁用辣椒粉、咖哩粉3個月
致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流竄全台引爆食安危機，多個縣市陸續宣布學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，高雄市原稱該縣學校皆未使用含蘇丹紅食品，表態目前會採嚴加控管，不過今（7）日宣布，將擴大禁止使用咖哩粉及辣椒粉，對象包含各級學校、醫療、長照、護理、社福等機構，為期3個月，被質疑「政策轉彎」，高雄市衛生局則回應表示，是根據查調過程進行修正。
記者林莞茜／綜合報導
近期因國內部分業者進口中國大陸的辣椒粉原料，經檢出含有違法原料蘇丹紅，並製成辣椒粉等調味料製品；新北市教育局開第一槍，宣布為了嚴格把關防止問題食材流入校園，6日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，台中市、彰化縣、台北市教育局陸續跟進，宣布各校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，食安疑慮解除後再恢復使用。
而高雄市教育局在第一時間，稱含蘇丹紅食品經核對，恩高雄市學校所使用咖哩粉及辣椒粉，皆未使用含有蘇丹紅食品，因此目前採嚴加控管，以維護學生們營養午餐用餐安全。
不過7日進一步宣布，因原本查到3.4萬公斤流入14家業者，後來增加到6.4萬公斤25家業者。因應原料進銷、加工、販售涉及跨縣市，工廠及販賣業相關產品流通，都變得更多更複雜，綜合研判短期內市售辣椒粉、咖哩粉有風險，便宣布禁止使用3個月，對象包含各級學校、醫療、長照、護理、社福等機構。
高雄市衛生局表示，後續也將依據狀況，進行滾動修正，今年至目前抽驗114件，結果有10件違規產品，皆於3月1日檢出，上游供應商都是津棧、佳廣公司輸入，已主動移送地檢署偵辦；高雄市教育局也完成學校營養午餐全面清查，並未發現使用問題產品。不過因辣椒粉原料進銷、加工、販售涉及跨縣市，目前各縣市工廠及販賣業相關產品流通複雜，流向仍持續追查釐清中。