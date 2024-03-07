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蘇丹紅爭議燒不完！徐巧芯爆「網路還買得到」　喊話政府全面清查

▲國民黨副書記長徐巧芯表示，正在回收有問題的商品，都還能買得到。（圖／國民黨提供）
▲國民黨副書記長徐巧芯表示，正在回收有問題的商品，都還能買得到。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉業者違法輸入販售流竄全台，民眾與業者人人自危。對此，國民黨今（7）日召開記者會，痛批民進黨政府反應慢半拍，消極且不作為，沒有任何官員負起政治責任。國民黨立委徐巧芯要求政府，全面清查網路商城，要求有問題的食品下架，不要讓民眾再次面對食安風險之下。

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徐巧芯指出，在許多電商平台上，政府所公布、正在回收有問題的商品，都還能買得到，不一定是辣椒粉，包括非辣食品但有添加蘇丹紅，網路商品仍可下訂購買，價格從35元到109元不等。

徐巧芯說，政府告訴我們，公開的資訊已經下架、回收了，但沒有把網路商店也列入查察範圍裡面，尤其現在有許多人習慣利用網路商城購物，許多小商家已經進貨、販售，不盡然會配合政府下架回收，政府相關單位有列入清查範圍，要求下架嗎？這也難怪食藥署不敢保證下架乾淨。

徐巧芯要求政府，全面清查網路商城，要求有問題的食品下架，不要讓民眾再次面對食安風險之下。

國民黨立法院黨團副書記長張嘉郡表示，蘇丹紅事件延燒至今，到底還有多少未爆彈？顯然，中央怠惰、累死地方，政府雙手一攤管不了，地方政府只能自力救濟，負責國內食安的主管機關衛福部食藥署，從疫情發生以來，錯得越多，官做得越大、越穩，國人憤慨不已，完全看不下去。

國民黨立委葛如鈞表示，根據行政院最新的施政報告提到，已經要求大規模的食品業者設定「食品安全監控」 以及「追溯系統」，過去就已經不斷地在提醒政府必須盡速建立；現在已經到3月了，這個問題還在，顯然系統還需進一步強化。

「蘇丹紅食安事件爆發以後，驗證了政府食安管理、食安溯源大破功！」葛如鈞認為，蘇丹紅事件到目前為止，還持續查出業者不斷利用各種方式進口，進行查扣案件，政府這時才承認這是一個系統性的事件，現在都仍舊查不完。

葛如鈞認為，應該將科技引入我們的生活環境中，甚至有學者開始建議利用AI去回查、回溯，讓電腦學習辨識哪家廠商、樣態是有問題的。人工智慧防詐，還要幫助我們防「毒」。

藍委蘇清泉表示，在3月8日國際婦女節前夕，國內食安問題連環爆，國人完全快樂不起來。蘇丹紅是一種化學染色劑，並非食品添加劑，食藥署將不肖業者進口用途，限縮在辣椒粉，且分為三級，殊不知，已經有許多食品製造商使用蘇丹紅添加到食品加工上，已經不限於辣椒粉。

蘇清泉指出，這起蘇丹紅事件的起因，是雲林地區的良心業者提出檢舉，業者以為歐盟、美國都可以進口，以為台灣也可以，而食藥署根本沒有查緝管控。假如業者所說已經進口3年為真，那麼民眾已經不知吃下多少的蘇丹紅了。蘇清泉再次呼籲衛福部，趕緊拿出魄力，不僅要查辣椒粉，其他加工食品也要全面清查。

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