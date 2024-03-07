台中首座捷運宅標售挨批炒房 民代揭殘酷事實：一般人根本沒機會
台中市政府將釋出文華高中站「冠德文心綻」捷運宅12戶，外界質疑市府炒地又炒房，台中市議員張芬郁表示，去年市府標售第一批14戶，被「台灣金聯」全部高價打包，交通局這次呼籲「別再錯失機會」，真相是市民根本沒機會，她要求市府限制法人身份購買，讓市民也買得起捷運宅。
記者顏幸如／台中報導
張芬郁表示，交通局在網路公告即日起至5月7日，標售第二波捷運宅12戶，每戶35坪至51坪，均配有停車位，還呼籲市民「別再錯失機會」。消息一出，交通局臉書昨湧進2000多則留言「厲害了，交通局在賣房子」、「謝謝盧媽媽提升房價」、「台灣最大房仲業者台中市交通局」、「以為是建商粉絲團」…。但她說，事實真相是「一般民眾根本沒機會買到捷運宅」。
張芬郁說，去年底市府標售文華高中站第一批捷運宅，14戶總共17張標單，具半官方色彩的「台灣金聯」以每戶加碼300萬、每坪單價約50.7萬至59.5萬，總共3.74億元將14戶全數打包，另3張一般民眾的標單，比底價增加10萬元左右，連捷運宅的邊都摸不著。
張芬郁認為，台灣金聯由財政部與銀行公會主導，大買特買將台中第一批捷運宅全包，一戶還增加300萬拉高房價，一般民眾根本不是對手。未來台中市將開發多條捷運，也會陸續出現捷運宅產物，她要求交通局暫停標售捷運宅，並擬定「台中市捷運宅標售自治條例」限制法人標購，讓一般民眾真正有機會參與，享受捷運聯合開發帶來的便利住宅。