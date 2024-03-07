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菲爾來吃飯！台灣特輯即將登場　Janet、博恩加入陪吃團

▲博恩與好萊塢製作人Melvin Mar帶菲爾品嘗Taiwan must eat鼎泰豐。（圖／觀光署提供）
▲博恩與好萊塢製作人Melvin Mar帶菲爾品嘗Taiwan must eat鼎泰豐。（圖／觀光署提供）

記者許若茵／台北報導

交通部觀光署與Netflix熱門美食節目《SomebodyFeedPhil》合作，去（112）年5月秘密邀請美食探險家菲爾（PhilRosenthal）來台，透過專業攝影團隊完整紀錄這次的台灣美食探索之旅。除了知名藝人Janet、喜劇演員博恩等人加入陪吃團，菲爾也特別到華航貴賓室享用牛肉麵。

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知名美食探險家菲爾（PhilRosenthal）在台灣特輯的節目中，將帶領觀眾穿梭北臺灣，從臺北市的熱鬧夜市到九份山城，節目中亦集結眾多知名人物，包括金鐘獎得主《瘋台灣》主持人Janet，曾任台灣職籃球員的NBA球星魔獸（DwightHoward），以及喜劇演員博恩等，此外，Ivy'sKitchen的美食家Ivy、網紅TaipeiEater的Charlene，以及著名好萊塢製作人MelvinMar也加入菲爾的陪吃好友團，一起陪主持人菲爾大啖台灣米其林餐廳以及各式夜市街頭小吃。

主持人菲爾本次探索台灣經典美食，上山下海，什麼都不放過，米其林餐廳、九份的茶館，以及西門町的水果冰等，還有基隆夜市、華西街夜市，以及名揚海外的鼎泰豐，街邊小吃蔥油餅也讓菲爾驚為天人，直嘆台灣美味觸手可及；菲爾沿途也對在地文化感到新奇，探訪自由廣場、大稻埕慈聖宮等景點，甚至還體驗了台灣民俗刀療。節目最後，則在米其林餐廳山海樓再與多位好友共聚分享美食盛宴。

華航也透露，菲爾搭乘華航班機，首度造訪美食之都台灣，特地選擇華航貴賓室，並迫不及待與朋友視訊連線分享享譽世界的經典「華航牛肉麵」，軟嫩彈牙的牛肉，輕輕一咬就會在口中化開，搭配香氣馥郁的特調紅燒湯頭，讓菲爾讚不絕口，直呼療癒暖心，對於華航貴賓室的設計風格、精緻服務、道地美食讚譽有加；也對華航舒適的客艙設施及優質的空中服務為之驚艷，極力推薦搭乘華航。

華航表示，將持續深耕北美航線，目前飛航洛杉磯、舊金山、安大略、紐約及溫哥華五大航點，搭配東北亞及東南亞每周共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。

華航獨家飛航桃園－安大略航線，自2018年開航以來平均載客率超過八成，成為亞洲直航加州安大略定期航班先鋒。洛杉磯、安大略雙機場優勢吸引商務、轉機旅客，需求持續暢旺，也擴張華航在大洛杉磯地區服務範圍與便利性。
 

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