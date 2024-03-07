菲爾來吃飯！台灣特輯即將登場　Janet、博恩加入陪吃團

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主持人菲爾本次探索台灣經典美食，上山下海，什麼都不放過，米其林餐廳、九份的茶館，以及西門町的水果冰等，還有基隆夜市、華西街夜市，以及名揚海外的鼎泰豐，街邊小吃蔥油餅也讓菲爾驚為天人，直嘆台灣美味觸手可及；菲爾沿途也對在地文化感到新奇，探訪自由廣場、大稻埕慈聖宮等景點，甚至還體驗了台灣民俗刀療。節目最後，則在米其林餐廳山海樓再與多位好友共聚分享美食盛宴。
華航也透露，菲爾搭乘華航班機，首度造訪美食之都台灣，特地選擇華航貴賓室，並迫不及待與朋友視訊連線分享享譽世界的經典「華航牛肉麵」，軟嫩彈牙的牛肉，輕輕一咬就會在口中化開，搭配香氣馥郁的特調紅燒湯頭，讓菲爾讚不絕口，直呼療癒暖心，對於華航貴賓室的設計風格、精緻服務、道地美食讚譽有加；也對華航舒適的客艙設施及優質的空中服務為之驚艷，極力推薦搭乘華航。
華航表示，將持續深耕北美航線，目前飛航洛杉磯、舊金山、安大略、紐約及溫哥華五大航點，搭配東北亞及東南亞每周共近400個班次，完整且綿密的越洋航網提供旅客彈性便捷的航班選擇。
華航獨家飛航桃園－安大略航線，自2018年開航以來平均載客率超過八成，成為亞洲直航加州安大略定期航班先鋒。洛杉磯、安大略雙機場優勢吸引商務、轉機旅客，需求持續暢旺，也擴張華航在大洛杉磯地區服務範圍與便利性。