「得點圈之鬼」吳念庭有意願出戰世界12強賽！健康狀況允許是前提
前旅日好手吳念庭，去年年底自行宣佈離開日本職棒埼玉西武獅隊，回台延續球員生涯，預計將投入年中的中華職棒季中選秀。在今（7）日宣布正式加入業餘球隊「XPORTS全越運動棒球隊」，在記者會上提到世界12強賽話題，吳念庭表示雖然時間還很久，但很樂意披上中華隊戰袍。
記者林之越/綜合報導
在吳念庭加盟球隊的記者會中，有媒體問到吳念庭，是否打算出席今年底在台灣舉辦預賽的世界12強賽事，吳念庭回應道：「去年的現在剛好經典賽結束，然後國際賽真的幫助自己累積了很多經驗，這次12強賽也是國際級的重量比賽，雖然現在離11月還很久，但當然自己只要是健康，基本上是很樂意為國家效力。」
吳念庭為西武獅隊效力8年，生涯出賽382場，打擊率2成24、108分打點，以及16支全壘打，因為在得分圈的打擊率都有優異的數據表現，所以又被稱為「得點圈之鬼」。除了打擊能力外，吳念庭內野守備功力更是突出，四個位置都可以守下，堪稱球隊最佳「工具人」。
尤其吳念庭在去年代表中華隊參加世界棒球經典賽（WBC）表現亮眼，共15個打數擊出5支安打，打擊率是優質的3成33，還在面對巴拿馬時，打出本屆經典賽首支全壘打，也讓球迷開始期待他再次披上中華隊戰衣的時刻。
如今，吳念庭自己在採訪中表達參賽意願，也勢必會讓球迷對於年底世界12強賽的到來更加迫不期待。
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