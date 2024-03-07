兩岸會否動武？邱國正稱「已瀕臨這狀況」：每天提心吊膽睡不好

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羅智強追問，共軍過去沒有做的，現在都做了，有哪些？邱國正指出，如空中或海航出海兵力，頻次、距離，如過去從未到ADIZ（防空識別區）裡面，現在從北端與南端的灰色地帶慢慢進來，一有政治方面的問題，就藉軍事動作表達對政治的不滿，他看得出來有很大變化。
羅智強以學者趙春山有關兩岸現在動武不意外的說法，詢問兩岸是否正往動武方向走？邱國正表示，學者是按常理來推，在螺旋持續升高，有很多意外狀況，雖一再克制，但萬一擦槍走火，這個問題誰都不敢保證。就跟海巡在執法碰到這種狀況，雖不願意發生，但畢竟碰到了，不免就會提升危機，若起了戰端，但不意外。所以不樂見，還是努力去防備。
國民黨立委賴士葆表示，現在兩岸關係是40年來最嚴峻，去年他也曾問邱國正兩岸緊張是否到了A級，邱國正當時否認，是B+。邱國正說，他忘了有什麼A級、B+的，他要了解一下，現在有人緊張，有人不緊張，但他由軍方著眼，這已瀕臨這個狀況，兩岸的狀況很嚴峻，每天提心吊膽，這沒有變。「A級B級每個人界定不同，但仍不離原意，就很緊張，就他來看，一直很緊張。」
賴士葆追問邱國正，是緊張一直上來，還是頻頻緊張？邱國正說，就看狀況，最近的追撞，就上來一點，其他狀況是往上提或往下降，他不知道，但就以現勢來看，現在狀況的確很緊張，一個處理不當，他很擔心擦槍走火。他不樂見擦槍走火，但會不會，他不知道。
賴士葆問邱國正說2025年中共有犯台能力？邱國正表示，中共犯台一定要衡量，要慎戰，中共有此能力，中共錯估後要打，要給個教訓，沒有什麼不能的，我們制止不了。
賴士葆說，他認為中共不會打，倒是不需要太緊張，並詢問邱國正晚上睡得好嗎？邱國正指出，他就是緊張啊，他沒有戲謔，今天若國防部長一點都不緊張，立委就要緊張了，但他不是戲謔的話，坦言他睡得不好，也沒有為了助眠吃藥。