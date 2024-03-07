籃球／千金之子！林書豪身價值多少　闖蕩籃壇多年估計賺逾10億　

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根據美媒《Wealthy Genius》於2020年的估算，「戰神」艾佛森（Allen Iverson）當時的淨資產只剩下100萬美元，原因不外乎生活過得太豪奢，傳出他一個月就可以花掉1000萬新台幣，而Allen Iverson不但是選秀狀元，更被外界譽為是「天之驕子」，生涯薪資累積高達1.54億美元（約48.5億新台幣）。至於林書豪則是在選秀會上落榜之後，一步一腳印不斷地努力，總算在尼克隊時期被看見，進而站穩NBA舞台，NBA總薪資累計達6500萬美元（約20.4億新台幣），扣掉稅金與經濟公司開支等等，兩人的淨資產相差高達40倍。
林書豪離開NBA之後，轉戰CBA舞台薪水仍然相當不錯，在2019-20年賽季加盟北京首鋼，當時拿到的是一份價值550萬美元（約1.73億新台幣）的合約，林書豪也繳出了場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻的好成績，第2年林書豪則是選擇先離開中國，回去美國發展聯盟，持續追尋重返NBA的機會。
在苦無機會之後，林書豪又2度回到北京首鋼，當時因為聯盟的限薪令，林書豪的薪水僅來到了200萬美元。隨後轉戰廣州龍獅，中媒指出，林書豪的合約應沒有轉為保障合約，所以雙方才會解約，而根據賽季的時長，林書豪大概率能賺到40-50萬美元左右，這也意味著3年的時間，林書豪在CBA賺到了大概800萬美元（約新台幣2.5億元），如果再加上周邊球鞋代言等等，林書豪至少可以帶走數億人民幣的財富，相當驚人。」
回過頭統計相關數目，如今林書豪在籃壇奮戰多年下來，身價早已突破10億元新台幣大關，但最主要也是歸功於林書豪的球技放眼亞洲，確實是數一數二的後衛好手，也是少數能在NBA舞台存活許久的亞洲球員，同時外在形象維持良好、周邊商品持續熱賣，去年離開CBA後，降臨PLG職籃聯盟加盟高雄鋼鐵人，也在台灣再度刮起一波「林來瘋」旋風。
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