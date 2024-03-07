林書豪「高情商」處理老婆懷孕私事：職業球員處理媒體關係之榜樣

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使用個人社群網站主動公布重大消息，這是大谷近期在公眾形象處理上的一個重大改變，如此避免媒體爆料後失控的局面，將消息源控制在自己可接受的範圍。並且在後續召開對此事說明的新聞發布會，將完整地將事情「用自己的方式」說出。
而林書豪今天在宿霧則是用另一種充滿風度的舉動，告知自己老婆懷孕的事情，顧及了媒體需求，也透過這樣的方式盡可能保護私人隱私和家庭安全。
其實林書豪老婆懷孕一事，早在幾個星期之前就已有媒體同業掌握，但大家都為了保護他的家人而選擇先不報導。可是身為亞洲籃球的指標性人物，林書豪的公眾身份還是太過巨大，這件事不可能永久雪藏，他總有一天必須以「父親」身份示人。
這次東超終極四強戰，林書豪順便帶菲律賓籍老婆到當地，後者已身懷六甲，相當顯眼。林書豪沒有躲藏、但也沒有主動說明，在媒體詢問下，最終他來到台灣媒體的餐桌前主動承認老婆懷孕一事，並且表明立場。
林書豪表示，自己「完全理解媒體的工作需求」，但也分享了自己從「林來瘋」之後所面臨的公眾壓力，所以他尊重媒體的選擇，但也強調團隊之後將不會再針對老婆懷孕一事做出任何回應，也希望大家能夠尊重他個人的隱私，將焦點重新帶回即將到來的比賽上。
職業體育運動員在如今的社會已經是流量不亞於藝人、明星、歌手的公眾人物，相比於歐美，其實在亞洲、特別是東亞，大部分職業運動員對這方面並沒有足夠的認知，媒體在報導上有時候也沒有足夠拿捏分寸，造成雙方之間的衝突。
而林書豪經歷過美國職籃NBA的洗禮，在「林來瘋」期間更是變成了全球體壇焦點，他明白處理這類消息以及媒體關係的「眉角」。過去在新聞發布會上，就算是面臨不好回答的問題，他幾乎也都是盡力說出自己的看法，但同時更詳細地去讓外界了解自己的角度和立場，避免報導偏頗，或是出現斷章取義的新聞。
這次在宿霧當地，林書豪表示自己是「有話直說」的人，他也一向希望誠實表達自己的事情，所以他不想隱瞞任何事情。但出於家人隱私安全，他也希望外界能留給自己空間。
而最終，他將這個選擇權留給媒體，因為這種價值判斷應該是新聞業者展現素養和價值的所在。語畢，他就離席，並重新和家人享受共處時光。
新北國王將在今天下午5:00進行練球，預計練到6:30分，他們將在明天晚上和千葉噴射機進行比賽。
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