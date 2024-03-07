MLB／大谷翔平老婆何方神聖？一原因讓日媒認輸　攝影直呼：完敗

林書豪「高情商」處理老婆懷孕私事：職業球員處理媒體關係之榜樣

▲林書豪和弟弟林書緯首次合作，拿下了全場最高的21分，後者則攻下19分。（圖／新北國王提供）
▲林書豪和弟弟林書緯首次合作，拿下了全場最高的21分，後者則攻下19分。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/菲律賓宿霧報導

公眾人物怎麼去處理媒體關係？林書豪和大谷翔平近期都做出很好的處理和榜樣。在隨新北國王前往菲律賓進行東亞超級聯賽終極四強戰的備戰過程中，林書豪被媒體注意到妻子已經懷孕。在這次媒體報導之前，林書豪主動出面和記者分享自己的故事和立場，盼望用最好的方式來處理自己的人生大事曝光在公眾面前的方式。

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道奇隊二刀流好手大谷翔平在台灣時間2月29日無預警在IG上宣布「閃婚」，並且承認日本人妻子，已經交往3-4年，一直是他的動力。但除此之外，妻子的長相等都不公開，也希望相關人士不要被媒體打擾。

使用個人社群網站主動公布重大消息，這是大谷近期在公眾形象處理上的一個重大改變，如此避免媒體爆料後失控的局面，將消息源控制在自己可接受的範圍。並且在後續召開對此事說明的新聞發布會，將完整地將事情「用自己的方式」說出。

▲林書豪狂飆全場最高43分。（圖／聯盟提供）
▲身為亞洲籃球的指標性人物，林書豪一舉一動都受到媒體關注。（圖／聯盟提供）
而林書豪今天在宿霧則是用另一種充滿風度的舉動，告知自己老婆懷孕的事情，顧及了媒體需求，也透過這樣的方式盡可能保護私人隱私和家庭安全。

其實林書豪老婆懷孕一事，早在幾個星期之前就已有媒體同業掌握，但大家都為了保護他的家人而選擇先不報導。可是身為亞洲籃球的指標性人物，林書豪的公眾身份還是太過巨大，這件事不可能永久雪藏，他總有一天必須以「父親」身份示人。

這次東超終極四強戰，林書豪順便帶菲律賓籍老婆到當地，後者已身懷六甲，相當顯眼。林書豪沒有躲藏、但也沒有主動說明，在媒體詢問下，最終他來到台灣媒體的餐桌前主動承認老婆懷孕一事，並且表明立場。

林書豪表示，自己「完全理解媒體的工作需求」，但也分享了自己從「林來瘋」之後所面臨的公眾壓力，所以他尊重媒體的選擇，但也強調團隊之後將不會再針對老婆懷孕一事做出任何回應，也希望大家能夠尊重他個人的隱私，將焦點重新帶回即將到來的比賽上。

▲新北國王今（6）日抵達菲律賓宿霧市入住知名五星級飯店品牌「宿霧麥克坦都喜天麗度假村（Dusit Thani Mactan Cebu）」，無敵海景房和豪華無邊際泳池超吸睛，據了解國王球員入住的頂級4人房，該房型要「2萬多」台幣，相當奢華。（圖／記者黃建霖攝）
▲新北國王6日抵達菲律賓宿霧市，備戰東亞超級聯賽四強戰賽事，他在期間被爆出老婆懷孕，但希望外界能給予私人空間。（圖／記者黃建霖攝）
職業體育運動員在如今的社會已經是流量不亞於藝人、明星、歌手的公眾人物，相比於歐美，其實在亞洲、特別是東亞，大部分職業運動員對這方面並沒有足夠的認知，媒體在報導上有時候也沒有足夠拿捏分寸，造成雙方之間的衝突。

而林書豪經歷過美國職籃NBA的洗禮，在「林來瘋」期間更是變成了全球體壇焦點，他明白處理這類消息以及媒體關係的「眉角」。過去在新聞發布會上，就算是面臨不好回答的問題，他幾乎也都是盡力說出自己的看法，但同時更詳細地去讓外界了解自己的角度和立場，避免報導偏頗，或是出現斷章取義的新聞。

這次在宿霧當地，林書豪表示自己是「有話直說」的人，他也一向希望誠實表達自己的事情，所以他不想隱瞞任何事情。但出於家人隱私安全，他也希望外界能留給自己空間。

而最終，他將這個選擇權留給媒體，因為這種價值判斷應該是新聞業者展現素養和價值的所在。語畢，他就離席，並重新和家人享受共處時光。

新北國王將在今天下午5:00進行練球，預計練到6:30分，他們將在明天晚上和千葉噴射機進行比賽。

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