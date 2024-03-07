睽違2年半！台經院1月製造業燈號亮黃紅燈　AI熱潮帶動景氣回暖

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台經院表示，台股雖有科技廠法說展望優於預期，及外資動能增溫激勵，但是美聯準會偏鷹說法，金融市場修正降息預期，使得台股震盪劇烈，影響經營環境面指標表現。不過，整體來看全球主要經濟體受到終端需求逐步改善，經濟成長將呈平穩，製造業在供應鏈庫存逐漸去化之下，景氣已出現好轉的跡象。整體製造業景氣燈號由去年12月的12.19分，升到今年1月的16.04分，增加3.85分，燈號轉為代表景氣揚升的黃紅燈，也創2021年9月以來新高。
台經院進一步分析指出，去年同月適逢農曆春節及元旦假期，工作天縮短為16天，比較基期偏低的情況下，年節前備貨需求增加及新興科技應用商機持續熱絡，包括塑橡膠、化學、基本金屬等傳統產品或者是資通與視聽、電子零組件等科技產品，出口、生產及外銷訂單表現皆優於前月表現。
展望接下來的經濟情勢，台經院認為，美國非農就業指標增強，CPI年增率縮小，歐元區製造業PMI創下9個月來新高，而日本製造業也對未來前景持樂觀看法，中國製造業雖因房地產市場低迷回升力道平緩，但仍顯示今年全球製造業景氣應較去年改善。
台經院表示，今年2月適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期少4天，基期偏高可能會使相關指標的漲幅縮小，有關2月製造業表現，宜以1-2月信號值或燈號結果一併觀察，排除春節因素，較能釐清未來的趨勢。但未來仍需留意歐美升息遞延效應，中國經濟、地緣政治以及美中科技戰等不確定因素，影響消費及投資力道，進而衝擊製造業未來表現。